Kapteeni Havas ja aavistus kaatumisesta

Toimittaja Mikko Lundellin Mirkku Havas-Kallion haastatteluun perustuvassa artikkelissa (KSML 10.11.) ovat kapteeni Väinö Havaksen yksiköt ja yhtymät menneet pahasti sekaisin.

Väinö Havas toimi vuonna 1941 Jalkaväkirykmentti 50:n 6. Komppanian päällikkönä. Komppania koostui tuolloin valtaosin viitasaarelaisista reserviläisistä.

Majuri Martti Johannes Ahon johtama rykmentti kuului eversti Kaarlo Heiskasen 11. Divisioonaan, joka 19.8.1941 aloitti mittavan operaation Hyrsylän mutkan vapauttamiseksi neuvostomiehityksestä. Poikkeuksellista hyökkäyksessä Jalkaväkirykmentti 50:n osalta oli, että ensin pohjoiseen edettyään sen hyökkäys kääntyi länteen ja luoteeseen. Tavoite oli Suojärven pitäjän kuntakeskus Suvilahti, joka oli maanteiden risteyspaikka.

Koko operaatio oli suuri sotilaallinen menestys, vaikka vihollinen taisteli sitkeästi. Suvilahti vapautettiin ja suuri määrä vastustajia jäi mottiin. Ennen tuloksellista operaation loppua kapteeni Havas oli lähettiensä ja muutaman miehen kera lähellä Suvilahtea, ja hän nousi ratapenkereelle voidakseen tähystää tilannetta.

Paria tuntia aikaisemmin Havas oli kertonut lähellä olleille, että hänellä on tunne kaatumisestaan. Silti hän seisoi penkereellä vihollisen suuntaan tähystäen.

Vastustajan tarkka-ampujalla ei liene ollut vaikeuksia tunnistaa hieman pyylevää, vanhemmanpuoleista sotilasta korkea-arvoiseksi upseeriksi, jota vielä todisti rinnan yli kulkenut komentovyö. Väinö Havaksen kaatumispäiväksi tuli 21.8.1941.

Jo ennen Hyrsylän mutkan operaation alkamista Havas puhui Matti Saramäen ja Martti Pakkasen kuullen II Pataljoonan komentajalle kapteeni Erkki Väänäselle, että hänellä on etiäinen kaatumisestaan. Tieto tästä keskustelusta säilyi karstusten kranaatinheitinmiesten, Saramäen ja Pekkasen ansiosta (tiedot via Taisto Poikonen).

Kapteeni Väänänen sanoi Havakselle, että tämä voi astua syrjään toisiin tehtäviin ja 6. Komppanian päälliköksi hän laittaa nuoremman upseerin. Havas oli juuri täyttänyt 43 vuotta.

”Minä en lähde paikaltani mihinkään”, Havas vastasi. Näin ollen velvollisuudentunto ja henkilökohtainen urheus lopulta koituivat kapteenille kuolemaksi.

Väinö Rafael Havaksen kookas hautakivi Kivijärven hautausmaalla on tyylikäs ja kookaskin ylimpänä kiveen on ikuistettu Vapaudenristi. Kivessä hänen etunimensä on kirjoitettu yksöis-v-kirjaimella.

Kimmo Sorko

FM, tietokirjailija

Saarijärvi