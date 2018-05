Kasvatuksen politisointi

Jyväskylässä on käyty kiihtyvää keskustelua lasten varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä. Lapsimäärä kasvaa ja tarve palveluille tulevaisuudessa on suuri. Tämä on positiivinen asia.

Jokaisella lapsella on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen. Jokaisella on oikeus vähintään 20 tuntiin viikossa ja tarvittaessa suurempaan tuntimäärään. Kuntavaaleissa osa puolueista otti kärkitavoitteekseen subjektiivisen oikeuden palauttamisen.

Keskusteluun subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajausta koskien on sekoitettu yli 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu. Kyse on kuitenkin kahdesta erillisistä kokonaisuuksista, joiden tavoitteet ja vaikutukset ovat erilaisia.

Kaupunki oli vielä helmikuun 2018 loppuun voimassa olleen hallintosäännön mukaisesti hakeutunut toimialajohtajan päätöksellä maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun. Hakemus on vastaanotettu opetus- ja kulttuuriministeriöön 28.2.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 21.3. hyväksynyt Jyväskylän mukaan maksuttomaan varhaiskasvatuksen kokeiluun. Tämän hyväksymispäätöksen jälkeen toimialajohtaja on tehnyt päätöksen peruuttaa Jyväskylän hakeutuminen kokeiluun.

Sivistyslautakunnan puheenjohtajisto on kirjoittanut asiasta hyvin erikoiseen sävyyn (KSML 23.4.). He viittaavat kirjoituksessaan siihen, että hallintosääntöä ei ole noudatettu ja että päätös kokeilusta on tehty virheellisin tiedoin. Tämä ei pidä paikkansa.

Valtionavustusta haettaessa on pystytty arvioimaan kaupungin rahoitusosuus, mikäli kokeiluun päästään mukaan. Tämä ei ole tullut kenellekään yllätyksenä.

Vanhan hallintosäännön mukaan toimialajohtaja on voinut tehdä päätöksen kokeiluun hakeutumisesta. Jyväskylä olisi voinut olla tässä asiassa edelläkävijä, mutta poliittiset intohimot ajoivat tässä tapauksessa ohi.

On valitettavaa, että lapsen edulla tehdään tällaisella tavalla politiikkaa. Toivon todella, että varhaiskasvatuksen kokonaisuus pystytään lautakunnassa ja myöhemmin valtuustossa käsittelemään objektiivisesti.

Santeri Lohi

kaupunginvaltuutettu (kok.)

sivistyslautakunnan jäsen

Jyväskylä