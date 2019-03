Kasvis- ruokaa asiakas- lähtöisesti

Mielipidekirjoituksessaan (KSML 20.3.) Matleena Käppi ja muut allekirjoittaneet kritisoivat Kylän Kattauksen vastausta esittämäänsä valtuustoaloitteeseen lihan ja maidon käytön puolittamisesta vuoteen 2025 mennessä. Kylän Kattaus haluaa tarkentaa muutamia asioita väärinkäsitysten välttämiseksi.

Kylän Kattaus on tehnyt ja tekee myös jatkossa toimenpiteitä kasvipohjaisten proteiinilähteiden ja kasvisruoan lisäämiseksi. Joukkoruokailussa tarjotuilla aterioilla on suuri vaikutus ruokailijoiden ravitsemukseen ja terveyteen. Ravitsemussuositukset perustuvat tutkittuun tietoon ravinnon ja terveyden välisistä yhteyksistä. Kylän Kattauksen tarjoama ruoka on voimassa olevien asiakaskohtaisten ravitsemussuositusten mukaista.

Ruokapalvelujen toiminnan yhtenä painopistealueena on resurssiviisas ja eettinen toiminta. Kylän Kattaus haluaa omalta osaltaan tehdä vastuullisia toimia ilmastonmuutos ja ympäristö huomioon ottaen. Kaupungin resurssiviisausohjelmassa Kylän Kattaukselle annettuja tavoitteita ja toimenpiteitä vuoteen 2040 ovat muun muassa ruokahävikin määrän vähentäminen, lähi-, kasvis- ja luomuruoan lisääminen ja lihan käytön vähentäminen.

Olemme samaa mieltä kirjoittajien kanssa siitä, että asteittaisista, pienistä muutoksista ruokavalioon seuraa lopulta suuria positiivisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Myös positiivinen ruokapuhe, vaihtoehdot, vapaus maistella ja valita itse sekä asiakkaiden osallistaminen edesauttavat muutosten aikaansaamisessa.

Vastauksemme on Jyväskylän kaupungin resurssiviisausohjelman mukainen ja toteamme siinä laativamme vuoden 2019 aikana suunnitelman, jossa täsmennetään kasviperäisten tuotteiden käyttöä lisääviä toimenpiteitä. Suunnitelma liitetään sekä valmisteilla olevaan ruokastrategiaan, että osaksi vuosittain määriteltäviä strategisia resurssiviisausohjelmaan liittyviä toimenpiteitä. Vastauksemme valtuustoaloitteeseen etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn kevään aikana.

Tuija Sinisalo

liikelaitosjohtaja

Jyväskylän kaupunki

Kylän Kattaus -liikelaitos