Kauneuden kriteerit ovat vääristyneet

Oletko ajatellut minkälaista maailmassamme olisi, jos ihmiset eivät välittäisi ulkomuodosta, vaan vain se, mitä sisällä on, merkitsisi? Sitä on aika vaikeaa ajatella, koska maailma on aina ollut tällainen. Ihmiset voisivat kokea asioita ja elää paljon vapaammin, jos ulkonäköön ei kiinnitettäisi niin paljon huomiota.

Usein myös minä käytän aamulla paljon aikaa siihen, mitä laitan päälleni ja kuinka laitan hiukseni. Usein, jos se, miltä näyttää, ei miellytä itseään tai muita, se voi tuntua tosi pahalta. Usein julkinen kuva itsestä voi luoda epävarmuutta. Ulkonäkö voi myös aiheuttaa vakavia mielenterveysongelmia, esimerkiksi anoreksiaa tai masennusta.

Mielestäni netissä ja lehdissä olevien kauniiden ja laihojen naisten takia kuva siitä, mikä on kaunista, on muuttunut. Jos haluaa olla kaunis, pitää täyttää kaikki kriteerit. Miksei voi olla kaunis sellaisena kuin on?

Mielestäni ihmisten pitäisi ymmärtää, että kauneus ei ole sitä, että on käynyt 60 kauneusleikkausta, että näyttäisi kauniilta. Silloinhan muutumme joksikin, mitä emme ole. Malleina voisi olla oikeita ihmisiä virheineen. Jos näkisimme enemmän realistisia ihmisiä, kauneuden kuva luultavasti muuttuisi ja pitäisimme normaalejakin ihmisiä kauniina.

Peilin edessä keskitytään omien virheiden korjaamiseen ja piilottamiseen. Sen sijaan voisimme oppia omaksumaan virheemme ja olemaan ylpeitä siitä kuka olemme. Ne virheet ovat kuitenkin se, joka tekee meistä meidät.

Sofia Palovaara

Mankolan yhtenäiskoulu 8D

Jyväskylä