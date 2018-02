Kauppa on jäseniään varten

Pylkönmäen Salen lopetus ja opetus! Mitä se on? Voiko Suomessa rauhanaikainen huoltovarmuus pettää? Osuuskauppa Keskimaa on jäsentensä omistama osuuskunta. Näin ymmärrän. Kauppa on toimiala muiden joukossa myös siinä mielessä, että toiminnan on oltava kannattavaa.

Nyt Keskimaa ilmoittaa lopettavansa kaupan Pylkönmäeltä. Perusteena on, että kauppa ei ole kannattavaa juuri Pylkönmäellä. Mutta mitenkäs suu pannaan, kun pylkköset ovat osuuskaupan jäseniä ja oletukseni on, että osuuskunnan säännöissä ainakin jollain lailla on kirjattu, että kauppa palvelee jäseniään.

Tuskin säännöissäkään on mainintaa, että heti, kun osuuskunnan Pylkönmäen kauppa käy kannattamattomaksi, niin se on lopetettava. Jos Pylkönmäen Sale ei yksittäisenä kauppana ja osuuskunnan kustannuspaikkana olekaan katteeltaan kannattava, niin entäs, kun mukaan otetaan niidenkin pylkönmäkeläisten Keskimaan jäsenten ostokset Keskimaan muista myymälöistä kuin Pylkönmäen Salesta.

Osa Pylkönmäen asukkaista asioi Karstulan ja Saarijärven myymälöissä. Heidän ostoksensa ei tietenkään kirjaudu Pylkönmäen Salen myyntiin, mutta ovat Keskimaan jäseninä kasvattamassa osuuskunnan myyntiä toisaalla. Olen varma, että kun nämäkin ostokset kirjattaisiin Pylkönmäen Salen kohdistuviksi myynneiksi, niin osuuskunnan sääntöjen edellyttämä palvelupykäläkin täyttyisi ainakin jonkinlaisena osuuskunnan jäsenten palvelun tasapuolisuutena.

Jyväskylässä osuuskunnan kannatti purkaa osuuskunnan ja koko maan ensimmäinen Prisma uuden jättikaupan tieltä. Noilla vanhan purkukustannuksilla olisi kattanut Pylkönmäen Salen, yksittäisen liikepaikan ”tappiota” vuosikymmenet. Suuren keskuksen jäsenet ovat osuuskunnalle vähän eri arvossa kuin pienen Pylkönmäen.

Ja entä se opetus! Tämä lienee osuuskunnan alkuperäisistä periaatteista poikkeavan markkinatalouden ankara laki.

Lauri Jokinen

Karstula