Kauppahalliin voisi ajatella jotain ihan muuta

Uutisten mukaan Jyväskylän kaupunki on ostamassa kauppahallin ja aikoo purkaa sen. Yksinkertainen ratkaisu. Kallis rakennus purettavaksi mutta saadaanhan ilmeisesti kaavoitusmaksuilla rahoja takaisin. Onkohan ajateltu mitään muuta vaihtoehtoa?

Kaupunki ilmeisesti haluaa tiivistää keskustaa betoniviidakoksi. Asukkaita halutaan keskustaan mutta heidän tarvitsemistaan palveluista ei näytetä kannettavan huolta.

Ravintoloita on varmasti riittävästi ja jokunen päivittäistavarakauppa. Teatteri ja muutama museokin löytyy. Mutta esimerkiksi terveyspalvelut on siirretty Kyllöön kun Tapionkadun ja Hannikaisenkadun terveysasemat on lopetettu.

Jyväskylän kauppahalli on ilmeisesti rakenteellisesti terve, koskapa ruokakauppa on voinut siinä toimia.

Eikö rakennukseen voisi laittaa vaikka esimerkiksi hammashoitolaa, lasten neuvolaa ja/tai vanhusten palveluun liittyvää toimintaa.

Suun terveyden huollon ruuhkaa Kyllössä voitaisiin helpottaa ja muun muassa Puistokoulusta oppilaiden olisi helppo käydä siellä. Paikka on helposti saavutettavissa kävellen.

Torista tehdään ympäristön asukkaille oleskelupuisto palvelujen lähelle.

Asiakaspysäköinti voidaan säilyttää Harjunkulman edessä. Kauppahalli säilyköön aikakautensa rakentamisen muistomerkkinä.

Lyseonkorttelin uudisrakentaminen voitaisiin ulottaa nykyisen parkkihallin sisäänajon päälle asti. Uudisrakennuksen ja kauppahallin väliin, nykyisen taksiaseman kohdalle, tehdään kävelykatu korttelin läpi Harjulle.

Sitä voivat tarvittaessa käyttää huolto- ja hälytysajoneuvot. Myös näkymä Yliopistonkadulta Harjulle säilyy osittain ja toriaukion ylle jää avaruutta, eikä huku betonikolossien väliin.

Nykyisten ja tulevien asukkaiden viihtyvyys ja palvelut ovat tärkeämpiä kuin hetkellinen rakentamisella rahastus.

Kari Jussila

Jyväskylä