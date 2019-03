Kaupungin yhtiö halpamyynnissä

Jyväskylän kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen myydä kaupungin kokonaan omistaman Total Kiinteistöpalvelut Oy:n SOL Palvelut Oy:lle pilkkahintaan 430 000 eurolla. Yhdellä päätöksellä kaupunki näytti ovea noin 200:lle työntekijälleen. Näin helppoa on nykyisin kaupungin toiminnan yksityistäminen.

Myynti tuli Totalin työntekijöille yllättäen. Vaikka kyse olikin kaupungin osakeyhtiöstä, yritysmaailmaan olennaisesti kuuluva salailu ja pienen piirin vallankäyttö oli osa operaatiota. Työntekijät ovat yritysjärjestelyissä pelkkiä pelinappuloita.

Kaupan myötä Totalin työntekijöiden työsuhteet jatkuvat, mutta työehdot heikkenevät. Ihmetellä täytyy kaupungin muiden työntekijöiden ja ammattijärjestöjen hiljaisuutta asian tiimoilta. Tosin myynti tapahtui niin nopsaan, ettei laajempaan keskusteluun ja reagointiin ollut liiemmälti aikaa.

Kaupungin johto asetti Totalin myyntilistalle toivoen tarjouskilpailua. Lopulta vain yhdeltä yritykseltä tuli tarjous, joka päätettiin nopeasti hyväksyä. Ostajien hintakilpailua ei koskaan syntynyt. Perustellusti voi kysyä, onko kauppa kaupungille taloudellisesti kannattava nyt tai pitkällä tähtäimellä.

Kauppaa perusteltiin ensisijaisesti sillä, että kaupungilla on omaan yhtiöön nähden vain taloudellinen omistusintressi. Asianlaita lienee sama myös kaupungin muiden liikelaitosten ja yhtiöiden suhteen. Mitkähän niistä ovat seuraavina myyntilistalla?

Total ei viime vuosina ole ollut kaupungille kultakaivos, mutta ei myöskään taloudellinen rasite. Totalia on ajettu alas, mutta silti yhtiön liikevaihto on vielä ollut noin 8 miljoonaa euroa ja se on maksanut kaupungille pientä osinkoa. Työllisyysvaikutus on ollut huomattava.

Totalin myynti herättää kysymyksiä. Miksi ylipäätään kaupungin toimintoja liikelaitostetaan ja yhtiöitetään?

Pitääkö kaupungin yhtiöiden pyrkiä maksimoimaan voittojaan vai voiko niillä olla muitakin intressejä? Miksi Total on hävinnyt useita tarjouskilpailuja jopa kaupungin sisäisissä hankinnoissa?

Totalin myynnin seurauksena kaupunki menettää hyvien työntekijöiden ohella olennaisen tärkeää kokemusperäistä vertailutietoa siivouksen ja kiinteistöhuollon hinnoista. Näillä aloilla kaupunki on jatkossa entistäkin enemmän markkinoiden armoilla.

Miguel López

kansanedustajaehdokas (komm.)

Jyväskylä