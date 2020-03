Kaupungistuminen on globaali ilmiö – näinhän vakuutellaan

Maailman väkiluku on ylittänyt 7,5 miljardin rajan. Ihmiskunnasta arvion mukaan noin puolet asuu kaupungeissa.

Suomen pinta-alasta katsotaan 95 % olevan maaseutua, mutta ihmisistä 70 % asuu kaupungeissa. Harvaan asuttua maaseutua on noin 68 % maamme pinta-alasta, jossa asuu 5 % (n. 275 000 asukasta).

Suomen pääministeri Sanna Marinin, vihreiden puheenjohtajan, sisäministeri Maria Ohisalon kuin myös vasemmistoliiton puheenjohtajan, opetusministeri Li Anderssonin toistuva sanoma on selkeä ja yksiselitteinen. Globalisaatio ja kaupungistuminen ovat tosiasioita, joille emme voi mitään, vaikka mitä muuta haluaisimme.

Ikävä kyllä, nuorten ministereiden urbaaniajattelu on varsin pysähtynyttä ja kliseemäistä. Kumartaa sitä, mistä valta tulee, eikä uskalla katsoa sen laajemmin. Ministereiden puheista pilkottaa kuitenkin pelko. Kysymys kuuluukin, miksi sitä omaa urbaania ideologiaa on vakuuteltava? Näinhän se on. Tämä todella sisältää sen pelon siitä, mitä jos kehitys Suomessa ei sujukaan käsikirjoituksen mukaan. Maaltamuutto ja sen vauhdittaminen takaa kyllä vallan säilymisen, muttei ota huomioon tämän päivän todellisuutta.

”Maallemuutto voikin olla tulevaisuudessa suosittua”, toteaa Sitra uudessa tulevaisuusselvityksessään. Sitra näkee useita maaseudun nousua lupaavia asioita. Jo on aikakin! Mietityttää, miten Sitra on uskaltanut lähteä avoimeen pohdintaan ja kyseenalaistamaan valtionhallinnon kiveen hakattuja ennusteita.

Sitran ajatukset ovat jo toteutumassa laajalti eri puolilla Eurooppaa. Nizza on historiallinen, Pariisin jälkeen merkittävin kaupunki Ranskassa. Nizza ei ole asukasluvultaan ihan Helsingin kokoinen, mutta ympäristö mukaan lukien noin 1,5 miljoonalla asukkaallaan vastaa suur-Helsinkiä. Nizzassa on koko 2010-luvun jatkunut muuttoaalto maalle. Maaseudun kylissä on satoja vuosia vanhaa rakennuskantaa, joita nyt Nizzassa työssä käyvät kunnostavat omiksi asunnoikseen.

Suurkaupungin elämä ei enää ole se, mikä ranskalaista ensisijaisesti viehättää. Vanhan rakennuskulttuurin kunnioitus ja kauneus ovat niitä arvoja, jotka ennen kaikkea turvallisuuden ja puhtauden kanssa kiinnostavat. Ryntäys maalle näkyy aamuisin ja iltaisin Nizzan ulosmenoliikenteessä. Suunnittelu ei ole pysynyt maallemuuton vauhdissa mukana, ja aamuisin ja iltaisin Nizzan ulosmenotiet ovat kohtuuttoman ruuhkaiset.

Suomessakin maallemuutto näkyy, tosin erilaisena. Suomessa on runsaat puoli miljoonaa kesämökkiä, joita käytetään kesäaikaan ja läpi vuoden viikonloppuisin. Nyt kuitenkin kymmenettuhannet kesämökit ovat varustukseltaan ympärivuotisia. Voidaankin laskea, että jo nyt useampi satatuhatta suomalaista viettää kesäasunnollaan puoli vuotta, jopa enemmänkin.

Suomi on monien mittareiden mukaan maailman kiinnostavin vierailukohde. Lappi ja yleensä suomalainen maaseutu kiinnostavat maailmalla. Puhtaus ja rauha, turvallisuus ja kauneus ovat niitä arvoja, mitkä Suomessa kiinnostavat. Nyt suomalaiset itsekin huomaavat asuvansa maassa, missä on sitä, mikä kiinnostaa maailmalla.

Tämän päivän ihmisen työ ei enää ole sidottu paikkaan niin kuin aikaisemmin. Suomalaisella maaseudulla on tuhatmäärin taloja odottamassa asujiaan. Tämä on mahdollisuus parempaan elämään, ja tämän realiteetin tunnustaminen olisi myös Sanna Marinille, Maria Ohisalolle ja Li Anderssonillekin välttämätöntä.