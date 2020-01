Kaupunki- puisto? Joo!

Suomessa on yhdeksän kansallista kaupunkipuistoa, Kuopio niistä viimeisin. Mukaan otetaan korkeintaan 12 kaupunkia. Nyt on Jyväskylän viimeinen hetki jättää hakemuksensa. Meillä on suunnitteilla mm. Kehä Vihreä. Se olisi vetovoimainen tekijä maaseutumaiseen kaupunkiympäristöön.

Hakemuksen tekee kaupunki ja perustamisesta päättää ympäristöministeriö. Jyväskylä on vihreä kaupunki poliittisesti, mutta perussuomalaisena tätä voisin kannattaa.