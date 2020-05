Kaupunkikulttuuriin kuuluu rosoisuus

Arkkitehti Aimo Murtomäki otti kantaa Jyväskylän Yläkaupungin viihtyisyyteen mielipidekirjoituksessaan (Ksml 13.5.). Kirjoittajan mukaan Yläkaupungin viihtyisyys ja elinvoima olisi heikentynyt ja syynä tähän olisi Kauppakadun muuttaminen pihakaduksi.

Viihtyisyys on subjektiivinen tunne ja perustuu kunkin omiin arvostuksiin. Voitaneen kuitenkin sanoa, että Kauppakadun yläpää on viime vuosina muuttunut ilmeeltään ja tunnelmaltaan rennompaan ja boheeminpaan suuntaan.

Kauppakadun muuttaminen pihakaduksi tehtiin alun perin kokeiluluonteisesti, mutta kokeilu muutettiin pian pysyväksi järjestelyksi.

Kadulle asetetuilla kalusteilla on pyritty erityisesti hidastamaan autoliikennettä (pihakadulla max. nopeus 20 km/h).

Jyväskylän keskustavisiossa keskustan eri alueet profiloituvat kaupallisesti hieman eri tavalla: Yläkaupunkiin kuuluvat ”boheemit ja vaihtoehtoiset liikeyritykset”. Ydinkeskustaan verrattuna edullisempi liikevuokrataso mahdollistaa monimuotoisemman yritystoiminnan. Kaupunkikulttuuriin kuuluu myös moninaiset pikkuliikkeet ja palvelut sekä pieni rosoisuus.

Yliopistokaupungissa katukuvassa näkyvät ja kuuluvat opiskelijat. He arvostavat keskustasijaintia asioimisessa ja asumisessa – opiskelija-asuntoja rakennetaankin nykyään enenevästi keskustaan. Tämä tarkoittaa luonnollisesti pienempiä asuntoja.

Opiskelijat ja dynaaminen luova luokka näkyvät Yläkaupungin katukuvassa ja suuntaavat välillisesti myös kaupallisten palveluiden tarjontaa. Yläkaupungissa on häivähdys suurkaupunkien alakulttuuria.

Jyväskylän keskustan kaupallista elinvoimaa olemme seuranneet järjestelmällisesti vuodesta 2015 alkaen ns. elinvoimalaskennan avulla. Ennen pihakatukokeilun alkua tilanne oli menossa huonoon suuntaan: Keväällä 2016 Kauppakadulla (välillä Vaasankatu – Kilpisenkatu) oli 10 tyhjää liiketilaa.

Kritiikkiäkin herättänyt muutos kuitenkin nosti Kauppakadun yläpään pinnalle, sillä jo seuraavana keväänä 2017 elinvoimatilanne oli parempi. Nyt maaliskuussa 2020 tällä kolmen korttelin mittaisella alueella oli vain kolme tyhjää liiketilaa.

Verrattuna Jyväskylän keskustan yleiseen elinvoimakehitykseen, Yläkaupunki on pärjännyt muuta keskusta-aluetta paremmin.

Valtakunnallinen Elävät Kaupunkikeskustat ry julkisti keskustoja koskevan liikennesuosituksensa äitienpäivänä.

Kaupunkikeskustassa tulee varsinaisen kävelykeskustan ulkopuolella suosia ns. yhteisen katutilan järjestelyjä.

Tämä tarkoittaa pihakatu-tyyppistä liikennekulttuuria, jossa katutila on jakamaton ja kaikilla on samat oikeudet ja velvollisuudet. Erilliset jalkakäytävät ja ajokaistat eivät kuulu yhteiseen katutilaan.

Suomessa tämä ns. shared-space katutyyppi ei ole vielä löytänyt tietään liikennesuunnittelijoiden työkalupakkiin.

Kauppakadun yläpään autoliikenteen hidastaminen on ollut oikeasuuntainen ratkaisu, mutta pihakadun keskeneräisyys on silmiinpistävää. Kävelypainotteisuus keskustassa on kannatettavaa – se vahvistaa kaupunkikulttuuria ja ihmisten sitoutumista kaupunkiin.

Jyväskylän kaupungilta toivon rohkeutta jatkaa keskustan ja Kauppakadun kehittämistä pontevasti keskustavision suuntalinjojen mukaan.