Kehitetään Jyväskylää inhimillisyys edellä

Olen hämmästyneenä seurannut Jyväskylän päättäjien kannanottoja kaupungin keskustan väkiluvun lisäämisestä, kannanottoihin liittyy mm. nykyisten rakennusten korottaminen korkeammiksi.

Jyväskylän nykyisestä profiilista huomaa, että uusia tornitaloja on rakennettu Jyväsjärven rannan tuntumaan. Mikä ihme riivaa kaupungin päättäjiä? Heidän suustaan kuulee jopa lausahduksia, että tällaisella rakentamisella kaupunki huomataan ja se saa näkyvyyttä.

Onko siis talojen korkeus ja näyttävyys kaupungin kehittämisen tärkein ehto? Jos näin olisi, Jyväskylä ei koskaan saavuttaisi pääkaupunkiseudun tasoa, puhumattakaan jostakin maailman metropolista.

Kun asuin New Yorkissa, eivät pilvenpiirtäjät minua viehättäneet, paljon enemmän kaupungin kulttuuritarjonta, sitä ympäröivät vesistöt ja sen valtava keskuspuisto. Sopii siis kysyä, mikä olisi kaupungin kuten Jyväskylän kehittämisen terve ja tarkoituksenmukainen suunta ja kriteeri.

Muualta muuttaneen silmin Jyväskylän ominaislaatu on sen luonnonläheisyys, Harju ja järvet, elämänrytmin rauhallisuus ja viehättävyys. Tällaisia seikkoja kannattaisi kaupungin kehittämisessä painottaa ja edelleen hyödyntää.

Kirkkopuiston vehmaisuus ja sitä reunustavien kaupungintalon ja teatterin arkkitehtuuri ovat asioita, joissa silmä ja sielu lepää. Samoin Viitaniemen rantatien luonnonläheisyys. Kun katselee Jyväskylän lähimenneisyydestä tehtyjä kuvateoksia, saa vaikutelman, että kaupunki on muutama vuosikymmen sitten ollut tavattoman viihtyisä ja romanttinen.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että täällä on menty viihtyisyydestä aimo askel kohti kivitaloerämaata – alkuperäisestä tunnelmasta on jäljellä enää rippeitä. Ja nyt uusien tuulien puhaltaessa näyttää siltä, että jatketaan samaa rataa: lisää kivirakennuksia, lisää korkeutta, lisää ihmisiä, lisää bisnestä…

On selvää, että emme voi mennä takaisin jonnekin 1930-luvun Jyväskylään, mutta eikö voitaisi kuitenkin kaupungin kehittämisessä pyrkiä yhdistämään mielekkäästi kaupungin luonnonläheisyys ja alkuperäinen viihtyisyys nykyelämän vaatimuksiin? Jossakin Vancouverissa ja New Delhissä se on onnistunut, varmaan myös Suomen Ateenassa, jossa innovatiivisuutta kyllä löytyy.

Emmekö voisi Jyväskylässäkin päättää mennä inhimillisyys edellä ja uskoa, että sen perässä kaikki muukin järjestyy! Se vasta olisi modernia!

Jukka Laitakari

terveyden edistäjä (Ph.D)

Jyväskylä