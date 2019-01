Kehitysyhteistyön kohde on väärä

Kehitysyhteistyön kritiikistä huolimatta indikaattorit näyttävät, että köyhyyttä on saatu vähennettyä maailmassa. Merkittävässä roolissa köyhyyden vähentämisessä on maailmanlaajuinen kehitysyhteistyö, jossa Suomi on edelleen vahvasti mukana sekä suoraan että EU:n kautta.

Tämänhetkinen kehitysyhteistyömme sokea piste on kuitenkin se, miten Palestiinan hallinto käyttää suomalaisten veroeuroja. Suomen valtion suora tuki Palestiinalle vuosina 2016–2019 oli 13 miljoonaa euroa, jota on kohdennettu opetussektorin kehittämiseen.

Lisäksi Suomi maksaa EU:n kautta palestiinalaisalueen opettajien palkkoja sekä YK:n palestiinalaispakolaisten apujärjestön UNRWA:n kautta perusopetusta.

Yksi keskeinen avustuskohde on ollut palestiinalaisten koulutusjärjestelman kehittäminen. Palestiinalaisalueiden koulutusjärjestelmää on epäilty ja syytetty useaan otteeseen propagandan ja juutalaisvastaisuuden levittämisestä. Konfliktin ratkaisemisen sijaan pieniä koululaisia on lietsottu vihaan israelilaisia vastaan ja näin syvennetty konfliktia.

Radikalisoituminen tulee laajalti esiin kautta koko opetussuunnitelman, jopa enemmän kuin ennen. Opetussuunnitelmasta puuttuvat oleelliset arvot ja periaatteet, kuten rauha, suvaitsevaisuus ja keskinäinen kunnioitus. Sen sijaan se edistää marttyyriutta, itsensä uhraamista ja sotaa.

Noin vuosi sitten kristillisdemokraattien kansanedustaja Peter Östman jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen valtion rahoituksesta Palestiinalle. Valitettavasti vastaava ministeri ei ole tähän päivään mennessä pystynyt antamaan asiasta selvitystä.

Autuaita ovat rauhantekijät. Suomen tehtävä on olla rakentamassa rauhaa. On kestämätöntä, että tuemme toimintaa, joka syventää konflikteja.

Tomi Kuosmanen

2. vpj., Kristillisdemokraatit

kaupunginhallituksen jäsen

kaupunginvaltuutettu

kansanedustajaehdokas

Jyväskylä