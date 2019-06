Keihäänheitossakin tulos ratkaisee

Keihäänheitossa vain ja ainoastaan tulos ratkaisee. Se tosiasia on ollut voimassa jo vähintään 120 vuotta, eikä tämä päiväkään siihen suuria muutoksia tuo, vai tuoko?

Maahamme on nimittäin hiljalleen kehkeytynyt kaksi kuppikuntaa, joista ainakin se toinen vannoo kivenkovaan tietävänsä, millaisella tyylillä keihäs tosiaan lentää eikä putoa maahan ennen aikojaan!

Nämä nimeltä mainitsemattomat ovat myös vihkiytyneet niin sanotun ”syöksytyylin” vihaajiksi ja kommenteista päätellen jopa kieltäisivät mokoman turhuuden, jos saisivat siihen valtuudet?

Keihästekniikoita on ollut vuosikymmenten varrella jos jonkinmoisia. On ollut mm. ruotsalaistyyliä, barra vascaa, alakautta vempauttajaa, roikotustekniikkaa, baseball-vetäisyjä jne. Kaikkea saa kokeilla, minkä parhaimmaksi näkee, sääntöjen puitteissa toki kuitenkin.

Useimmat miesten maailmanennätykset sekä arvokisavoitot on keihäässä tehty perinteisellä pystyssäpysymisellä. Ensimmäinen syöksytyylillä ME:n kiskaissut oli yhdysvaltalainen Al Cantello 50-luvun lopulla tuloksella 86,04. Keihäsvalmentajana paremmin tunnettu Mikko Paananen syöksyili heittojensa perään tiettävästi ensimmäisenä suomalaisheittäjänä.

Norjan Terje Pedersen vetäisi ensimmäisenä keihäsmiehenä 1964 yli 90 m myös lopussa kaatuen,mutta monet lajilegendat, kuten Janis Lusis, Uwe Hohn, Steve Backley ja Andreas Thorkildsen pysyivät vetovaiheensa jälkeen pystyssä kuin tammihonka, paitsi viimeksi mainittu teki poikkeuksen 2004 olympiakisojen kultakiskaisussaan. Kompastuiko, mene ja tiedä.

Aki Parviainen ja Tero Pitkämäki ovat suomalaisista kiskoneet nykyisellä keihäsmallilla parhaimmat keskiarvot tiikeriloikkineen, mutta on samalla muistettava, että molemmat ovat heittäneet ennätyskaarensa ja monet muutkin pitkät kiskaisut normaalilla pystytekniikalla. Keihään kuningas Zelezny meni hänkin rähmälleen joskus, mm. huikeassa 98,48 kantaneessa ME-heitossaan,mutta syöksyi vain silloin, kun veto oli täysin silmitön sekä kaikki tai ei mitään -ajatuksella tehty.

Viron Magnus Kirt, Antti Ruuskanen ja saksalaisista nykytähdistä Vetter sekä ainakin joissakin kiskaisuissa myös Röhler vetää maihin, Hoffman sen sijaan seisoo täyden ajan, kuten myös tsekki Vadlec.

On sanottu, että heittäytyminen rähmälleen auttaa pitämään heiton lopun kiihtyvänä sekä poistaa yliastumisen vaaran olemattomiin. Heittäjä toisin sanoen uskaltaa yrittää enemmän vetää lähempänä viivaa ja heitosta tulee sitä kautta väljempi ja estottomampi. Mutta niin kuin kaikki keihästä viskoneet tietävät, oli tyyli mikä tahansa, heittäjä minkälainen hyvänsä ja olosuhteet kuinka hyvät tai huonot, niin välineen lähtönopeus, sen asento sekä heittokulma ratkaisevat heiton pituuden. Muulla ei ole loppupelissä paljoakaan merkitystä. Ei edes sillä, menikö heittäjä nurin vai ei!

On pakko huomauttaa niille, jotka uskovat tiedotusvälineitten uskonjulistukseen siitä, että ainoastaan nykyisin on keihäänheitto laajalle levinnyt urheilumuoto. Pitää osittain paikkansa totta kai, mutta on sitä heitetty 800 gramman keppiä menneinä vuosina muuallakin kuin vain meillä Härmässä.

Suomi oli lajin hallitsija 1920–30-luvuilla, mutta eri vuosikymmeninä on ollut mahtimaita ja poikkeusyksilöitä, jotka ovat olleet kukkona tunkioilla. Siitä kertoo lista maailmanennätyksen heittäneiden kotimaista ajan saatossa: ruotsalaisia, yhdysvaltalaisia, puolalaisia, venäläisiä, norjalaisia, englantilaisia, unkarilaisia, saksalaisia, tsekkiläisiä, japanilaisia, italialaisia...

Loppuun vielä erikoinen keihään hirmutulos. Pauli Nevala voimiensa päivinä 1970 täytti hiekalla onton Heldin keihään, ja siitä tuli 2,5 kilon painoinen väline. Pauli kiskaisi sitä parhaallaan 42 metriä! Voi mennä nykymiehet saksalaisia myöten kokeilemaan, lentääkö vastaavanpainoinen keppi noihin lukemiin, ja syöksytyyliäkin saa käyttää!