Keitä haluamme eduskuntaan?

Olen seuraillut uutena poliittisena tulokkaana tätä vaalikarnevaalia mietiskellen. Ehdokas toisensa jälkeen listaa pitkän litanian titteleitä ja tehtäviä, joiden pohjalta äänestäjät tekevät valintansa pätevästä kansanedustajasta.

Edellisissä eduskuntavaaleissa valituiksi tulleiden kansanedustajien keskimääräinen vaalibudjetti oli julkisuudessa esitettyjen tietojen mukaan yli 38 000 euroa.

Tällaista eduskuntaako suomalaiset haluavat? Onko tämä parlamentaarinen edustus Suomen kansasta?

Eihän se tietenkään ole hyväosaisten ja suurituloisten vika, että he kansoittavat kansanedustajistomme. Mutta huomaammeko me tavalliset keski- ja pienituloiset, kuinka politiikka ottaa suuntaansa siitä, ketkä siellä työtä tekevät?

Hyväosainen kansalainen, joka pystyy irrottamaan useimpien suomalaisten vuosiansion verran rahaa yhteen vaaliin, ei välttämättä ymmärrä, millaista on elää Suomessa tänä päivänä kansaneläkkeellä. Eivät he näe ja tiedä, millaista on lähettää kotinsa vangiksi vanhus, joka anoo palvelukotipaikkaa ja pelkää olla yksin kotona.

Eivät he ymmärrä, ettei jokaisella perheellä ole taloudellisesti sellaista mahdollisuutta, että isä voisi jäädä työstä kotiin hoitamaan lapsia.

Eivät he lohduta lapsiaan silloin, kun koulukaverit kiusaavat vanhanaikaisista liikuntavarusteista tai kun lapsi ei pysty osallistua samoihin harrastuksiin kuin muut. He eivät kuule kehitysvammaisen murhetta, kun kilpailutus vie tutusta kodista pois.

Hyväosaiset elävät liian kaukana tavallisen suomalaisen arjesta. Siksi he voivat säästää maan hiljaisilta, äänettömiltä, niiltä jotka eivät ole puolustamassa itseään.

Haluammeko me edelleen hyväosaisten eduskunnan, vai suomalaisten eduskunnan?

Krista Dachauer

sairaanhoitaja AMK

kansanedustajaehdokas (kd.)

Jyväskylä