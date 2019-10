Keiteleen vesi kelpaa?

Joka syksy Keiteleen vesiraja alenee huomattavasti. Mihin ja miksi? Lasketaanko vettä kanavaa pitkin pääkaupunkiseudun tarpeisiin?

Olen kuullut, että näin olisi ja myös Saimaan vettä laskettaisiin.Jos näin on, kuka siitä saa korvauksen, vesiosuuskunnatko? Vesi on arvokasta. Keiteleen vesi on huippupuhdasta, muikut eivät likaisessa vedessä ui.

Olisi hyvä jos asiasta tietävät vastaisivat. Kuultaisiin niin kuin tosi on eikä huhupuheita. Kaikki vesivarat eivät ole yhteisiä.