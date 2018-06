Kela-kilpailutus tekemässä taksiyrittäjistä torppareita

Kela kilpailutti 17 maakunnan alueen Kela-korvattavien taksimatkojen palveluja tuottavat tahot. Joiden joukossa myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Kela-suorakorvausmatkojen operaattorin.

Tajouksen jätti Keski-Suomen alueelle kolme tarjoajaa ja valtakunnallisesti Kela sai 36 tarjousta. Keski-Suomen entinen toimija ei saanut sopimusta entisillä hinnoilla.

Uusi sopimuskausi alkaa 1.7. 2018 ja on kaksi ja puolivuotinen 31.12. 2021 asti.

Niin kuin tapana on, kilpailutuksen voitti halvimman tajouksen tehnyt tuottaja Pro-Keskus Oy Kuopio. Yritys on kaupparekisterin mukaan perustettu 3.3.2017 ja liikevaihtotietoja ei ole tiedossa. Kela luottaa siis halvimman tarjouksen tehneeseen, välittämättä vuoden toimineen yrityksen kokemuksesta ja historiasta.

Pro-Keskus Oy lienee perustettu valtaamaan kaikki Kela-kuljetukset ja -suoraveloitusmatkat hintoja dumppaamalla koko valtakunnassa. Pro-Keskus Oy on vallannut Keski-Suomen lisäksi Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Lapin ja Pohjois-Karjalan alueet.

Tulee mieleen Jyväskylän paikallisliikenteen kilpailutus menneiltä vuosilta, jolloin halvin ei pystynytkään hoitamaan tarjouksen velvoitteita ja joutui siirtämään liikennöinnin entiselle toimijalle Koiviston Autolle.

Pro-Keskus Oy on nyt tarjonnut keskisuomalaisille, Kela-kuljetuksia tekeville taksiyrittäjille heitä kuulematta ”torpparimaiset” ehdot, joilla Pro-Keskus Oy suostuu välittämään paikallisille takseille Kela-kyytejä. ”Torpparisopimukseen” sisältyy räikeitä ehtoja.

Kahden ja puolen vuoden sopimus on sitova yrittäjän puolelta, mutta Pro-Keskuksen puolelta sallitaan kahden viikon irtisanominen. Yrittäjää uhkaavat tuhansien eurojen sakot, jos hän ei jostain syystä pysty noudattamaan sopimusta.

Autoon on hankittavat uudet, vajaan 10 000 euron hintaiset mittaristot, koska nykyiset eivät käy heidän systeemeihinsä. Yrittäjän on maksettava usean sadan euron avausmaksun lisäksi kuukausittainen kymmenien eurojen välitysmaksu, ja lisäksi kuukauden bruttotuloista Pro-Keskukselle on maksettava 10–15 prosentin provisio.

Näiden kaikkien lisäkustannusten peittämiseen ei kahden ja puolen vuoden kate tule yrittäjälle riittämään.

Keski-Suomen taksiautoilijoiden yhdistys ei ole reagoinut taksiautoilijoiden bruttotulojen alennukseen yli 15 prosentilla (jonka vetää välistä Pro-Keskus) millään tavoin. Yhdistyksen mielestä yrittäjien on pienellä äänellään kunkin protestoitava palkkakaappausta vastaan ja samalla hyväksyttävä sanelupolitiikka.

Satakuntalaiset taksiautoilijat sitä vastoin yhdistivät voimansa. Yli 200 taksialan yrittäjää allekirjoitti kirjeen, jossa ilmoitetaan, etteivät yrittäjät aio ryhtyä yhteistyöhön Kela-taksinvälitysyhtiön kanssa, heille palveluntarjoajan tarjoamalla uudella Kela-kuljetussopimuksella (Yle 25.5.).

Herätys Keski-Suomen taksiautoilijat!

Toivoa sopii, että Kela-kuljetusten tarvitsijat ja käyttäjät eivät joudu kohtuuttomasti kärsimään kuljetusten puutteesta 1.7. 2018 alkaen.

Martti Pipinen

Jyväskylä