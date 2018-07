Kela- kyytien kritiikkiin on aihetta

Olen parin vuorokauden aikana saanut jo monta yhteydenottoa, joissa on valitettu heinäkuun alussa voimaan tullutta Kelan taksikuljetusten uutta käytäntöä.

Jo ennakkoon sekä palveluiden käyttäjät ja eri vammaisjärjestöjen edustajat kuten taksiyrittäjätkin olivat huolestuneita hyvin toimineiden käytäntöjen hävittämisestä. Uudistus kuitenkin toteutettiin kuuntelematta asiakkaiden mielipiteitä tai alan yksityisyisyritääjiä.

Nyt jo parissa päivässä on ilmennyt ongelmia takseja tilattaessa ja Kelan kuljetuksia hoitavien taksien saamisessa.

On tullut ihan uutta, käsittämätöntä byrokratiaa. Ennen tuttu taksi tuli asiakkaan luo ajoissa ja palvelu toimi vaikka kauppa-asioinneilla tarvittaessa ja aina perille sisälle asti. Nyt taksi ei ole aina saapunutkaan ajoissa. Asiakas on myöhästynyt sovitusta lääkäriajasta ja tai hoitopalvelusta. Tässä tilanteessa asiakas on joutunut maksamaan varatun ajan kustannukset, vaikka vika on uudessa byrokraattisessa järjestelmässä.

Kela-kyytien uudet käytännöt eivät ole tapaamieni taksiyrittäjienkin mielestä onnistuneita. Tietoni mukaan Sumiaisissa ainut paikallinen taksiyrittäjä on nyt lopettanut toimintansa ja entisen kunnan alueella ei ole paikallista taksia.

Uudistus ei tunnu suosivan paikallisia yksityisiä taksiyrittäjiä, vaan vaarana on suurten ulkomaisten yritysten alan markkinoiden valtaus.

Ymmärrän toki kustannuspaineiden hallinnan, mutta nyt ilmeisesti on tapahtumassa aivan päinvastoin. Jo byrokratia tuo kustannuksia, joita ei ole aiemmin ollut.

Aiemminkin on kunnissa osattu yhdistellä kuljetuksia, koska on ollut paikallistuntemus ihan luontaisesti eikä myöhästymisistä ole kerrottu kuljetusten toimiessa. Asiakkaat ovat kokeneet saaneensa hyvää palvelua.

Onko nyt voimaan tullutta uudistusta valmisteltu vailla asioiden todellista tuntemusta? Tätä pelkään ja haluan palautteen perusteella tehtävän ratkaisuja.

Lauri Oinonen

Keuruu