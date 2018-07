Kela-kyytimuutos sivuutti monta tärkeää asiaa

Jutut Kela-taksikyytisopimuksesta (KSML 11.6.), Kivijärven palveluvastaavan Anna-Maija Pasasen näkemys taksiuudistuksen ongelmasta (KSML 5.7.) ja Lauri Oinosen mielipide (KSML 5.7.) tuovat oikeutetusti esiin huolen iäkkäiden ja muiden erityisryhmien asiakkaiden Kela-kyydeistä, vastuusta ja turvallisuudesta.

Taksiuudistuksesta päättävä taho ei ole perehtynyt täysin muutoksen seurauksiin paitsi säästöjen vaan myös pienen kunnan asukkaan näkökulmasta. Muutoksen vaikutukset Kela-taksin eri käyttäjäryhmiin on jätetty huomiotta.

Teen työtäni iäkkäiden asiakkaiden parissa. Olen oikeasti huolissani ikäihmisten puolesta katsoessani tilannetta mm. kotihoidon näkökulmasta.

Syrjäseuduilla on saatu takseilta hyvää ja laadukasta palvelua. Iäkkään asiakkaan on ollut turvallista mennä tutun taksin kanssa kotoa sairaalaan tai terveyskeskukseen tutkimuksiin tai kuvantamiseen.

Taksinkuljettaja on pitänyt kotihoidon asiakkaasta hyvää huolta mennen tullen, huolehtinut tarvittaessa asiakkaasta terveydenhuollon yksikössä ja tuonut oikeaan osoitteeseen takaisin. Aiemmin Kela hyväksyi meno- ja paluukyydin samalla taksilla.

Uudessa mallissa näyttäisi kyyti toimivan seuraavasti: taksi hakee kotoa, vie kohteeseen ja jättää sinne. Paluumatkan tilaa hoitava taho, mikäli asiakas ei sitä osaa tilata.

On oikeutettua kysyä vastuusta ja valvonnasta, kun asiakas on ”kuitattu” vastaanotetuksi viivakoodilla ilmoittautumispisteessä ja taksi on tuonut asiakkaan kohteeseen. Kuka henkilökunnasta ehtii töidensä lomassa valvoa odottavaa asiakasta, jonka vastaanottoaika on ”Kelan kimppakyydin” vuoksi vasta jopa puolentoista tunnin päästä? Entä kuka valvoo, kun paluukyytiä pitää odottaa pitkään, jos asiakas joutuu ”kimppakyytiin”?

En usko, että minkään sairaalan tai terveyskeskuksen henkilökuntaresurssit riittäisivät. Asiakkaalle kun ei aina saada saattajaa mukaan valvomaan ja pitämään huolta asiakkaasta ennen ja jälkeen vastaanoton.

”Yhdistelyn vuoksi voit olla perillä terveydenhuollon yksikössä 1 tuntia ennen vastaanottoaikaasi, voit joutua odottamaan paluukyytiä 1 tunnin. Jos olet tilannut paluukyydin vähintään 1 tunti ennen paluuaikaa, sinun ei tarvitse varautua ylimääräiseen odotusaikaan. Matka-aikasi voi olla kaksinkertainen verrattuna suoraan taksimatkaan. Enintään se voi kuitenkin pidentyä 2 tunnilla.” Näin Kelan sivuilla.

Se on pikkupaikkakunnan peräkylän iäkkäälle vanhukselle usean tunnin reissu, joten eväät mukaan, mikäli meno- ja paluumatka tapahtuu ”kimppakyydillä” ja Kela-taksi kiertää muutaman mutkan siten, että paluumatka pidentyy kahdella tunnilla ennen kuin kyydin viimeinen asiakas on kotona.

Tähän päälle vielä saattajan aika, mikäli sellainen on saatu mukaan – siitä kertyy täysi työpäivä.

Olisiko tähän ratkaisuna, että keskussairaala ja terveyskeskukset palkkaisivat henkilön, joka hoitaa tai valvoo asiakaita heille varatussa odotustilassa taksin tuodessa ja taksin hakiessa, kun joutuu odottamaan ”Kelan kimppakyydin” vuoksi? Henkilöstön palkkakustannukset menisivät Kelan tai omistajakuntien maksettavaksi, ei lisäystä asiakasmaksuun.

Työtehtävänä olisi mm. huolehtia vessakäynneistä, vaipanvaihdoista, välipalan annosta yms. sekä ohjata asiakas oikeaan taksiin ja varmistaa vielä oikea osoite mihin asiakas palautetaan, sekä antaa taksille puhelinnumero johon soittaa kun asiakas on palannut kotiin, mikäli asiakas ei itse osaa soittaa. Näin toimien kotihoidon työntekijä on vastassa asiakasta tai tietää asiakkaan palanneen ”reissusta”.

Kotihoidon työntekijää ei henkilöstömäärän vähäisyyden vuoksi voitane laittaa saattajaksi, pahimmillaan työntekijän päivään kertyy ylitöitä saattajana ollessa. Tämä lisää työnantajan kuluja, kun pitää palkata sijainen työntekijälle.

Pahimmillaan saattajaksi joutuvan työntekijän asiakkaat jaetaan muille vuorossa oleville, kun tarve Kela-kyydille ilmenee akuutisti, eikä asiakas tarvitse ambulanssilla tehtävää kuljetusta hoitoyksikköön.

Miten on kolmas sektori? Onko kolmas sektori huomioinut saattajatarpeen lisääntymisen?

Olen itse vapaa-aikanani toiminut vapaaehtoisena saattajana sairaala- tai terveyskeskusmatkoilla, kun omaiset eivät ole pääsee saattajaksi, ei lähisukulainen eikä naapurikaan.

Pienellä koulutuksella, esimerkiksi Punaisen Ristin järjestämänä, voisi vapaaehtoisia saattajia kouluttaa eri asiakasryhmien tarpeet huomioon ottaen saattajiksi.

Mervi Ässämäki

perushoitaja, sosiaaliohjaaja

Petäjävesi / Multia