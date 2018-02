Kela sivuuttaa lainsäätäjän tahdon

Maakuntalehdissä uutisoitiin perjantaina 23.2. vammaisten tulkkauspalveluiden ongelmista. Palveluita hankkiva Kela onnistuu puhumaan itsensä pussiin.

Kelan osaamiskeskuksen päällikkö Mikko Toivasen perusteluista käy hyvin ilmi Kelan väheksyvä asenne tulkkauspalveluihin. Ongelmat eivät johdu alkukankeudesta, koska samat ongelmat ovat olleet olemassa jo edellisillä hankintakausilla.

Syy ei myöskään ole hankintalaissa, koska hankintalaki ei määrää Kelaa rajoittamaan tulkkauspalveluiden tarjoajia, tulkkausmenetelmiä tai alueita, joilla tulkit työskentelevät.

Suurin osa tulkkauspalvelujen toimimattomuudesta johtuu Kelasta itsestään. Kela ei ymmärrä tulkkauspalveluiden luonnetta eikä heterogeenisen asiakaskunnan yksilöllisiä tarpeita. Tulkkauspalveluita yritetään huonolla menestyksellä sovittaa Kelan byrokraattiseen muottiin.

Jutussa kerrottin Kelan perustelu sille, miksi tulkki saa tarjota vain kahta tulkkaustuotetta moniosaamisen sijaan: ”Jos kaikki tarjoaisivat mitä haluaisivat, emme pystyisi takaamaan riittävää ja yhdenvartaista palvelua eri asiakasryhmille.”

Mahtaako osaamiskeskuksen päällikkö itsekään uskoa tuota väitettä? Jos tuotteista on ollut todistetusti pulaa jo ennen kilpailutusta, tällöin tuotteita on pyrittävä järjestämään kaikkialta mistä niitä vain on saatavissa.

Hyvä saatavuus on yhdenvertaisen palvelun perusta. Monet tulkkauspalvelua tuottavat yritykset voivat tarjota tuotteita kaikille asiakasryhmille, mutta Kelan yksipuolisesti sanelemat sopimusehdot rajoittavat sekä yritysten liiketoimintaa että asiakkaiden yhdenvertaisuutta.

Kun hallitus aikanaan valmisteli tulkkauspalvelulakia, sen esityksessä (HE 220/2009 vp) todettiin:

”Elämänalueet, joilla tulkkauspalvelua käytettäisiin määrittyisivät palvelunkäyttäjän omien valintojen perusteella. Kyse olisi laajalti erilaisista henkilön omiin valintoihin perustuvista tavanomaiseen elämään liittyvistä toiminnoista. Tämän vuoksi palvelun järjestämisessä ei tulisi tehdä vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta ja yhdenvertaisuutta rajaavia luokitteluja tai vammaisen henkilön omiin valintoihin perustuvien elämän osallistumisalueiden arvottamista.”

Kela näyttää sivuuttaneen lainsäätäjän tahdon. Omavaltaisuudellaan Kela on asettunut kaikkien muiden, jopa rahoittajansa, Suomen valtion yläpuolelle.

Miksi näin annetaan tapahtua?

Jorma Kuosmanen

tulkkauspalvelujen asiantuntija ja tuottaja vuosina 1993–2012

Joensuu