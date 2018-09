Kenellä on vastuu vanhoista ihmisistä?

Keskisuomalaisessa 22.8. oli pääkirjoitustoimittaja Anita Kärjen Nimellä-kolumni perheettömien vanhusten kotihoidosta.

Olen vuosia seurannut 83-vuotaan ystäväni elämää. Hän sairastaa parantumatonta sairautta, joka vie liikuntakyvyn ja heikentää muistia. Hän asuu yksin, mies on kuollut vuosia sitten, lapsia ei ole. Sukulaiset asuvat kaukana, ystävät ovat pitäneet yhteyttä.

Hän pärjäsi pitkään yksin, tilanteen pahentuessa hän sai apua kotiin. Kotihoitaja kävi kaksi kertaa päivän aikana, sitten käyntejä jouduttiin lisäämään neljään kertaan.

Olin usein ystäväni luona kotihoitajan käydessä. Kotihoitajalla oli aikaa keskimäärin 20 minuuttia. Sinä aikana hän tarkisti lääkkeet, auttoi ruokailussa, vaihtoi vaipan ja tarvittaessa käytti wc:ssä. Aamulla hän auttoi pukeutumisessa, illalla auttoi vuoteeseen. Aikaa ulkoiluttamiseen ja kuntouttamiseen (= kävelyttäminen) ei ollut.

Perjantai oli kylvetyspäivä kotihoitajat vaihtuivat usein, käyntejä oli paljon, kiire oli seuraavan ”asiakkaan” luo. Aina ei ollut mahdollista pysyä tiukassa aikataulussa, tuli yllättäviä tilanteita.

Keskuudessamme elää vanhuksia, joille kotihoitajan käynti on ainoa kontakti päivän aikana. Kotihoitajan työ on vaativaa ja vastuullista. He tekevät arvokasta työtä.

Jo vuosia kotiavun tilannetta seuranneena olen saanut sen käsityksen, ettei kotihoitajia ole riittävästi. Kotikäynneillä vanhuksille ei ole aikaa tarpeeksi, ei aikaa kuntouttamiseen eikä ulkoiluttamiseen.

Ystäväni kotona asuminen vaikeutui ja hänet jouduttiin siirtämään terveyskeskuksen vuodeosastolle. Terveyskeskuksessa hän oli noin viikon. Nyt hän on kotona odottamassa palvelutalopaikkaa. Hän itse halusi kotiin.

Palvelutalopaikoista on kova pula. Tämän kuulin tuttavaltani, joka oli yksin asuva, vaikeaa reumaa sairastava 81-vuotias nainen. Hänelle oli tullut rintakipua ja huonovointisuutta. Sisar vei hänet keskussairaalaan. Siellä hänet tutkittiin ja verinäytteissä todettiin sydänentsyymit kohonneiksi. Tilannetta tarkkailtiin ja veriarvojen parantuessa hänet kotiutettiin. Sisar haki hänet kotiin. Sisar on noin 80-vuotias miehensä omaishoitaja. Hän ei voinut jäädä yöksi.

Aamulla puhelinsoittoihin ei vastattu ja sisar meni katsomaan. Oli jo myöhäinen ilta ja hän löysi sisarensa ulkovaatteet päällä keittiön pöydän ääressä istumassa: hän oli kuollut.

Eikö keskussairaalalla ollut mahdollisuutta pitää 81-vuotiasta, yksinasuvaa, huonokuntoista ihmistä yön yli sairaalassa?

Olen huolestuneena seurannut Jyväskylän kaupungin toimintaa koskien Väinönkatu 44.ssa sijaitsevaa palvelutaloa. Palvelutalossa asuu pitkäaikaissairaita. Useat ovat asuneet talossa vuosia jopa yli kymmenen vuotta.

Vuosien varrella suhde henkilökuntaan on muodostunut lämpimäksi ja läheiseksi. Kuntouttaminen on tuottanut hyviä tuloksia. Talossa työskentelee fysioterapeutteja, talosta on tullut asukkaille koti. Nyt asukkaita ollaan siirtämässä toisiin palvelutaloihin! Tämä on herättänyt asukkaissa ja omaisissa voimakasta vastustusta. Miksi näin menetellään?

Lokakuun toisella viikolla myös Jyväskylässä vietetään vanhusten viikkoa. Tutustuin viikon ohjelmaan, siinä luki mm. ”Ikäihmiset ovat kansamme rikkaus”.

Pirkko Mannström

Jyväskylä