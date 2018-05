Kenelle kuuluu tekoälyn herruus?

Ihmisen ja koneen kilpajuoksussa tiedon ja älyn suorituskyky on monen mielestä taipumassa koneiden voitoksi. Nyt puhutaan singulariteetista eli tekoälyn kehittymisestä jo pian ihmisen ymmärryksen ja hallinnan ulottumattomiin.

Koneiden suorituskyky kasvaa monella mittarilla ihmisen arkiajattelua nopeammin, täsmällisemmin, väsymättä ja turhia tunteilematta. Korvaako tekoälyn kehittyminen nykyisen opin ihmisen vuosimiljoonia kestäneestä kehityksestä sekä sisäisen informaation tietoiseksi tulleet ja tiedostamattomat valinnat? Tuskin koneihmisestä on kosmologisen perinnön horjuttajaksi.

Missä ovat ihmistieteiden edustajat, joiden kuuluisi puolustaa ihmisen ainutlaatuisuutta konemaailman hyökkäyksiltä? Koneen ja ihmisen kilpajuoksu näyttäisi kallistuvan koneen eduksi, ellei mukaan oteta ihmisen intuitiivista kykyä ajatella ja kysyä elämää kannattelevia kysymyksiä. Minusta puheet koneiden ylivallasta ja ihmiselle kuuluvien eettisten arvolähtökohtien kieltämisestä tuntuvat vastenmielisiltä.

Tekoälyyn liittyvän kehityksen uskotaan tapahtuvan seuraavasti: Ensin joku taho onnistuu luomaan niin sanotun yleistekoälyn: teknologian, jolla on ihmisen kaltainen kyky joustavaan ajatteluun ja päätöksentekoon mutta nopeammin ja tehokkaammin. Tällainen tekoäly on neutraali ihmisten suhteen eikä tunne ihmislajin perintöä, moraalia eikä arvoja.

Pelottavinta kehityksessä on, ettei tekoälyn uhkia tunneta ja ajattelu on mustavalkoista. Hyvää on siinä, että paljon ihmisen luovuuden kannalta turhaa siirtyy tekoälyn hoidettavaksi, mutta pelottavaa on, jos asioista päättäminen jätetään ihmistieteitä ymmärtämättömien käsiin.

Data on tietoa, jolla itsessään ei ole merkitystä, se muuttuu tiedoksi yhteisen tulkintajärjestelmän pohjalta. Ymmärrys taas tarkoittaa kykyä omaksua ja tulkita tietoa, se muuttuu viisaudeksi eettisen tulkintajärjestelmän ja henkilökohtaisen arvojärjestelmän perustella. Konetodellisuus ei hyvin sovi evoluution yhdeksi käännekohdaksi.

Lars-Olof Fredriksson

Äänekoski