Kenen ajolähtö pesiksessä?

Kesän pesäpallouutiset Jyväskylästä ovat olleet pirteää luettavaa. Kirittäret ja Lohi houkuttelevat otteluihinsa paljon yleisöä sallituissa rajoissa. Molemmat myös menestyvät sarjoissaan.

Ilmassa on kuitenkin kysymysmerkkejä liittyen Kiri 2020:n pääsarjaprojektiin. Avoin keskustelu aiheesta voisi olla suotavaa.

Joidenkin medioiden kirjoittelussa on muistettu mainita asian yhteydessä, että Jyväskylässä on tälläkin hetkellä miesten edustusseura: Lohi. Myös samalla seudulla oleva, välikauttaan viettävä Laukaan Urheilijat on toisinaan mainittu.

En ole tavannut aihepiiristä kirjoitusta, jossa kerrottaisiin, miksi Superpesiksen viittaa ei viritellä edes ajatustasolla jo nyt seudulla toimivien miesten edustuspesäpalloa pyörittävien seurojen harteille. Onko potentiaalista pääsarjaseura-aihiota kartoitettu ennakkoluulottomasti ja avoimesti?

Kirin identiteetin paluuta Jyväskylän seurakartalle voi pitää hyvänä asiana. Kaupungin paikallisderbyt jalkapallossa tänä kesänä ovat siitä yksi hyvä esimerkki.

Saman seudun kilpailevat joukkueet ovat yllättävän monesti toistensa voimavaroja. Lisäksi perinteisten seurojen elinvoima on tärkeää koko alueen brändin kannalta. Fuusioitumista ei varmasti tässäkään tilanteessa kukaan halua.

Väläyttely skenaariosta, että uusi Kiri pelaisi tyhjästä tullessaan jo ensi kesänä Ykköspesistä, herättää kummastelua. Avoimissa sarjoissa paikka on yleensä ansaittava urheilullisilla teoilla. Näin ainakin yleisesti ajatellaan.

Pesäpalloliitto saattaa näillä mahdollisilla päätöksillään ajaa lajia jälleen imagosuohon. Mikä seura tekisi tilaa Ykköspesiksessä? Onko tiettyjä seuroja hilattava pääsarjaa kohti keinolla millä hyvänsä, miksi?

Kummastusta aiheuttaa myös se, että tuoreeltaan perustettu Kiri 2020 ilmoitti junioritoiminnan olevan jo heillä valmiina. Jyväskylän Lohella on kuitenkin voimassaoleva kolmen vuoden sopimus paikallisen, Kiri&Kirittäret-juniorit -organisaation kanssa.

Liitto ja laji-ihmiset haluaisivat varmasti saada Keski-Suomen takaisin miesten pääsarjakartalle. Silti olisi toivottavaa, että säännöt nousijajoukkueille olisivat kaikille samat. Mikäli seuralla on vahvat perinteet ja se lähtee tekemään uutta tuloaan, se todennäköisesti kykenee menemään huipulle samoja polkuja kuin muutkin.

Lohi tekee yhteistyötä alueen junioriseuran kanssa. Se pelaa nykyaikaan säädetyllä Koskenharjulla, laajalla ringillä uskottavaa pesäpalloa kesästä toiseen.

Ottelutapahtumissa huokuu epätavallisen poikkeuksellinen yhteisöllisyys. Pelaajiston suunnalta kumpuaa sanoma, missä ”Lohen henki” on käsite. Seuran yleisilme on yhtäaikaa sekä perinteinen, että nykyaikainen.

Tämä ei ole jäänyt huomaamatta ympäryskunnissakaan. Näin katsojan silmin Lohen juttu näyttäisi toimivalta, mikäli alueen pesäpalloväki haluaisi kestävästi rakentaa huipulle tähtäävää edustusseuraa. Ilman epäurheilumaisten kabinettipäätösten apuja.