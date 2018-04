Kenen ehdoilla Jyväskylä kasvaa ja kehittyy?

Perjantain kolmannentoista päivän Keskisuomalainen uutisoi kaupungin suunnitelmista poistaa talokohtainen pysäköintitilavaatimus. Puute korjattaisiin pysäköintitalojen parkkitiloilla (parkkituloilla?). Näin vapautuvat parkkitilat käytettäisiin asuntorakentamisen lisätarpeilla keskustaan jopa 30 000 henkilölle uuden asunnon rakentamiseksi.

Totta on, että ruutukaava lähiympäristöineen on rakennettu täyteen. Lähiympäristöön, esimerkiksi Mannisenmäkeen on noussut ihan uusi kerrostalokaupunginosa.

Asialla on toinenkin puolensa. Kun keskustasta poistuvat vähätkin parkkitilat, on keskikaupungilla pysäköinti muodostumassa ongelmaksi, ainakin keskikaupunkiin asioimaan tuleville lähiöiden ja maaseudun asiakkaille. Parkkitalot ovat entistä ahtaampia ja täydempiä arkisin normaaleina asiointipaikkojen ja liikkeiden aukioloaikoina.

Mitä tästä seuraa ja on jo seurannut: Ei tarvitse kuin kävellä Kauppakatua päästä päähän. Pimeitä ja tyhjiä liikehuoneistoja on paljon. Syynä tähän ovat suurelta osin pysäköintiongelmat ja se, että siksi monet liikkeet ovat muuttaneet kauppakeskittymiin Seppälään, Keljoon tai Palokkaan.

Asiakkaiden on helppo tulla sinne, mihin autolla helposti pääsee. Varsinkin monet mailta saapuvat ja vähän keskikaupungilla ajavat arkailevat ahtaita ja kalliitakin parkkitaloja. Jo autojen nimettömien kolhimisten vuoksi ahtaat parkkitalot ovat hankalia, siksi niitä vältetään.

Kaupunki kasvaa ja kehittyy myös tulevaisuudessa, kuten esimerkiksi Hipposalueen suunnittelu todistaa. Nuoret ja toimivat saavat ansaitsemiaan tutkimus- ja liikuntatiloja. Hyvä niin.

Entäpä ne, jotka jo ovat antaneet työpanoksensa tämän yhteiskunnan kehitykselle. Vaille huomiota he ovat suurelta osin jääneet.

Vapaaehtoisryhmänä ns. kolmannen iän ihmiset tekevät näkymätöntä työtä yhteiskunnan virallisten toimijoiden rinnalla. He tekevät työtä omaishoitajina ikäihmisten ja lapsiperheiden apuna ja monissa seuroissa ja yhdistyksissä järjestämässä virkistystä ja toimintaa kanssakulkijoilleen.

Kuinka heidät on huomioitu yhteiskunnan taholta? Toiminta ei näy kaupungin budjetissa muuten kuin saatuina vuokratuloina niista tiloista, joissa toiminta tapahtuu.

Esimerkiksi tässä asiassa kaupunki ja yhteiskunta voisi tulla vastaan näitä näkymättömiä puurtajia. Mistä korvaavat tilat sitten kerhotoinnalle, jos ja kun Sepänkeskuksen ja Kyllikinkadun korttelia aletaan rakentaa?

Voiko rahassa mitata sitä, paljonko yhteiskunta säästää jos esimerkiksi vapaaehtoistoimilla saadaan vaikka vain yksi prosentti noin miljoonasta yli 65-vuotiaasta elämään itsenäisesti vuodenkin pitempään poissa hoitolaitoksista?

Matti Syrjälä

Jyväskylä