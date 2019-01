Soteuudistukseen liittyvä lainsäädäntö on valmistumaisillaan, mutta todellinen uudistuksen käyttöönotto on vasta tulevina vuosina. Sotekohinan taustalle on jäänyt paljon asioita, joihin eivät poliitikot eikä media jaksa kiinnittää huomiota tällä hetkellä.

Miten sote-organisaatioita johdetaan? Onko johdossa johtamisen ja talouden ammattilaisia vai umpisuolen leikkauksessa meritoituneita? Näkyykö tämä johtaminen työtyytyväisyydessä? Näkyy! Sote-organisaatiot ovat kunta- ja seurakuntatyöpaikkojen jälkeen huonoimmin johdettuja.

Ovatko sote-uudistuksessa ykkösroolissa palvelut ja niiden saatavuus vai hallinto ja niiden nokkapaikoilla keikkuvien rooli – usein lääkäritaustaisten? Miten tulevissa uudistuksissa varmistetaan lääkäreiden riittävyys?

Moni asiantuntija varoittaa ammattihenkilöstön suurista siirtymistä julkiselta puolelta yksityisiin terveydenhuollon organisaatioihin. Silloin avainkysymys on lääkäriksi koulutettavien määrä! Miksi emme kouluta lääkäreitä riittävästi ja jopa hiukan ylikin? Olisiko ongelma se, että koulutukseen otettavien määrää arvioi myös lääkäreiden etujärjestö?

Kenen etu on se, että lääkäreistä on ja tulee pulaa, jolloin markkinoilla olevat voivat ylihinnoitella itsensä? Tämä lisäkustannus on pois erityisesti meidän veronmaksajien rahoittamalta julkiselta palveluntuottajalta.

Terveydenhuollon päätöksenteko on liikaa riippuvainen sen sisällä olevista toimijoista, varsinkin lääkäreistä. Tässä tilanteessa tarvittaisiin aitoa muutoksen, talouden ja ihmisten johtamista. Nykyiset näytöt eivät vakuuta.

Janne Ratilainen

kansanedustajaehdokas (sin.)

Jyväskylä