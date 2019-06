Kenen käsissä Jyväskylän kaavoitus?

Keskisuomalaisessa oli 16.6. Heikki Jokisen erinomainen kirjoitus ”Ankeuttava tiivistäminen pilaa Jyväskylän keskustaa”.

Se oli mielestäni herätyshuuto kaupungin kaavoituksessa käyttämiä hyvin kyseenalaisia menettelytapoja vastaan. Olen niistä samaa mieltä ja totean, että näin ei voi eikä saa jatkua. Jos tilanteeseen eivät poliitikot puutu, joko täysin tietoisesti tai puutteellisen tieto-taidon seurauksena, lainsäädännöstä siihen kyllä keinot löytyvät.

Kirjoituksessaan Heikki Jokinen kysyy, ”miksi näin järisyttävät kaavanmuutokset menevät läpi niin helposti”. Erääksi syyksi hän nostaa puutteellisen tiedottamisen toteamalla: ”Asianosaisia tavoittamattomalla tiedottamisella varmistetaan läpimeno. Voi kyllä kyseenalaistaa, onko tiedottaminen ollut lain vaatimaa...”.

Kannanotto on täysin aiheellinen. Kokemuksieni perusteella valmistelussa tapahtuu jopa tietoista harhaanjohtamista lain määräyksiä kiertämällä. Seuraavassa muutama esimerkki.

Kun Valtiontalon kulmauksen asemakaavan muutosta laadittiin, se oli nähtävillä kesäkuussa 2012. Totesimme silloin edesmenneen kaupunkineuvos Jaakko Lovenin kanssa muistutuksessamme: ”Kaupungin keskeisimmän korttelin asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä kesäloma-aikana, jotta valmistelu olisi hoidettavissa mahdollisimman huomaamattomasti”.

Emme jatkaneet kannanottojamme myöhemmässä vaiheessa, koska meille vakuutettiin, että tuon korttelin kaavan muutoksella ei ole vaikutusta Kirkkopuiston parkkihallin rakentamiseen. Mutta mitä on tapahtunutkaan sen jälkeen?

Kulmauksen rakennushankkeen runkoa nostetaan kovalla vauhdilla, vaikka paikoituskysymyksistä ei ole vieläkään saatu ratkaisua aikaan. Ja aivan toisin kuin luvattiin, Kirkkopuiston pysäköintilaitosta viedään eteenpäin kaikkia mahdollisia lakien kiertämiskeinoja tietoisesti käyttäen.

Hanke on pilkottu moneen pieneen osaan, jotta ne päätöksenteossa ja ihmisten havainnoissa olisivat mahdollisimman vaatimattoman tuntuisia. Ja organisaatiossa delegointi on viety niin alas, ettei poliitikoilla ole mitään sanottavaa. Heidän kannanottonsa rajoittuu hyväksyvään nuijan kopautukseen. Kukaan ei joistakin syistä johtuen uskalla sanoa ”ei”.

Tuorein esimerkki tuosta prosessista on, että kaupunkirakennelautakunnalle esitetään poikkeusluvan myöntämistä huoltotunnelin rakentamiseen Kaupunginteatterin seinän viereen. Sekin siis kesäkuussa 2019, jotta kyseinen todella karmea aikaisempien päätösten vastainen ratkaisu menisi mahdollisimman huomaamattomasti läpi ja ohi kaupunkilaisten silmien sekä korvien.

Valitulla terminologialla tehdään suuresta muutoksesta pieni ja rumasta kaunis. Gummeruksenkadun katkaiseminen on ”luiskan rakentamista” ja suuri autojen sisäänajoaukko on kuvainformaatiossa pieni rakonen, jota silmä tuskin lehmusten seasta erottaa.

Ja arkkitehdit eivät sano mitään. Heidän suunsa on johtamisjärjestelmässä tukittu. Esittelyssä lausuntojen antaja on persoonaton ”kaavoitus”, jonka mukaan päätöksentekijät nuijansa kopauttavat. Oleellista arkkitehtien työssä on, että he osaavat kertoa ajatuksensa kuvin ja sanoin. Ja vähintä päätöksentekijöitten toiminnassa on, että he sanoisivat edes jotakin.

Surullista luettavaa Heikki Jokisen kirjoituksessa oli: ”Vallalla on myös alistunut käsitys, että vaikuttaminen on turhaa ja koko valmistelu on teatteria”. Sisältäpäin vuosikymmenet nähneenä ja nyt ulkoa seuraavana en tuota toteamusta ihmettele. Sanon vain teille johtajat ja päättäjät: ”Avatkaa silmänne, korvanne ja suunne”.