Kesätyöseteli kaikille päättöluokkalaisille!

Kaikille 9. luokkalaisille kannattaisi antaa alkuvuodesta kesätyöseteli kahden viikon kesätyötä varten. Seteli tulisia antaa myös kaikille maahanmuuttajataustaisille päättöluokkalaisille.

Juuri ensimmäisen työpaikan saaminen on usein kiven alla. Vain harvalla nuorella on suhteita kesätyöpaikan saamiseksi. Jotkut onnekkaat saavat kesätyöpaikan tet-paikastaan.

Kesätyösetelin kustannus kaupungille oli viime vuonna 250 euroa/ käytetty kesäseteli kahden viikon työpaikasta. Sen lisäksi työnantaja maksoi 100 euroa nuoren noin kahden viikon työpanoksesta, jolloin nuoren palkka oli 350 euroa. Viime vuonna Jyväskylässä kesäsetelin sai 100 onnekasta nuorta. Ysiluokkalaisia on 1400–1500.

Helsingissä kesäsetelin on viime vuosina saanut jokainen 9. luokalla oleva nuori. Oppilaanohjaajat ovat jakaneet kesäsetelit koulussa. Setelin arvo on ollut 300 euroa, jonka työnantaja saa takaisin maksettuaan 360 euron palkan nuorelle 60 tunnin työstä.

Noin 30% 9. luokkalaisista on käyttänyt saamansa kesäsetelin, joten kaupungin kokonaiskustannus on hyvin pieni. Monet yritykset, yhdistykset ja järjestöt palkkasivat useita nuoria kesäsetelin avulla ja palautteen perusteella kokemukset olivat hyviä. Monilla aloilla ei nuoria olisi muuten otettu kesätöihin lainkaan.

Erityisesti maahanmuuttajataustaiset nuoret tarvitsevat tukea ensimmäisen työpaikan löytymiseen.

Jyväskylässä on myös yksin alaikäisenä maahan tulleita turvapaikanhakija nuoria, joilla on oleskelupa. Moni heistä käy aikuisten perusopetuksen päättövaihetta. Heille ensimmäisen työpaikan saaminen on usein vielä vaikeampaa kuin Suomessa syntyneiden.

Olisi järkevää, että myös aikuisten perusopetuksessa peruskoulun päättövaihetta päätoimisesti suorittavat alle 30 -vuotiaat saisivat kesäsetelin tet-jakson jälkeen 9. luokan opiskeluvaiheessa.

Olisi varmasti taloudellisesti ja inhimillisesti kestävää, jos kaupunki satsaisi kaikkien 9. luokkalaisten kesätyöseteleihin riittävästi jo budjetin valmistelu vaiheessa.Ensimmäisen työpaikan saaminen käynnistää usein positiivisen lumipalloefektin, joka voi muuttaa nuoren elämän.