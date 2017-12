Keski-Suomen sote-uudistus - tuleeko säästöjä?

Huolestuttavasti vaikuttaa siltä, että Keski-Suomen maakuntasote keskittää palveluja ja työpaikkoja Jyväskylään, Jämsään ja Äänekoskelle. Pienistä kunnista palvelut ja työpaikat tulevat vähenemään. Tärkeinkin asia eli kustannussäästöt näyttävät jäävän marginaalisiksi.

Tämä on pitkälti pääteltävissä uudistuksen johtoryhmän kokoonpanosta jossa vakituisista 12 jäsenestä 9 on nykyisiä julkisen sektorin johtajia. Maksajien eli kuntien edustajien lukumäärä on vain 3, heistä kaksi Jyväskylästä ja yksi Jämsästä.

Oletteko kuulleet sellaisesta uudistuksesta, jossa hallintojohtajat – olivat he sitten kuinka päteviä tahansa – muokkaisivat organisaatiosta niin virtaviivaisen, että he tekisivät itsensä työttömiksi? En minäkään.

Yleensä käy niin, että hallintohenkilöstön ja -portaitten määrä vain kasvaa ja säästöjä haetaan lähempää lattiatasoa.

Ainoastaan ulkopuolelta tuleva saneeraaja tai konkurssin välitön uhka voi poistaa organisaatiosta ylimääräisen hallinnon. Tässähän sellaista ei ole, kun maksumiehenä on pohjattomat taskut omaava veronmaksaja.

Konnevesi yritti kovasti sote-palveluiden osaulkoistusta. Tavoitteena olivat kustannussäästöt, kustannusten parempi ennustettavuus sekä palvelutason ja työpaikkojen säilyttäminen kunnassa.

Nykyinen palveluntuottaja Seututerveyskeskus on saattanut esimerkiksi tuplata vuodepaikan hinnan milloin tahansa omavaltaisella päätöksellä.

Tästä epävarmuudesta oli tarkoitus päästä eroon. Osaulkoistus olisi ollut myös kansantaloudellisesti järkevä, koska kustannuksia olisi saatu laskettua.

Valitettavasti Konnevesi joutui luopumaan tästä, koska sopimukset nykyisen palveluntuottajan kanssa olivat sellaiset, että niistä ei ilman Seututerveyskeskuksen hyvää tahtoa olisi päässyt irti. Ja sellaista ei nyt löytynyt.

Matti Hytölä

kunnanvaltuutettu (kok.)

Konnevesi