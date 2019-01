Keski-Suomessa ei rakennusala näy

Suomen omaisuudesta on paljon kiinni kiinteistöissä. Uusia rakennuksia nousee pilvin pimein. Yli puolet rakentamisesta tapahtuu pääkaupunkiseudulla.

Olen koko työelämäni työskennellyt rakennusliikkeiden hankinnan johtotehtävissä ja ostanut miljardeilla euroilla rakennustuotteita ja -palveluja. Keski-Suomessa syntyneenä olen ihmetellyt, miksei hyvän maantieteellisen sijainnin omaavalla Keski -Suomella ole nykyistä enempää rakennusalan teollisuutta. Keski-Suomesta kyllä löytyy muutama hyvä, isokin yritys mm: betoniteollisuudesta, ikkuna- ja oviteollisuudesta, kiuasteollisuudesta, näin muutama mainittuina. Mutta Keski-Suomessa voisi olla paljon enemmän rakennusalan teollisuutta.

Logistisesti alue on hyvä palvelemaan pääkaupunkiseutua, työntekijöitä luulisi riittävän, sillä Keski-Suomessa on viimeiset vuosikymmenet ollut muuhun Suomeen verrattuna hyvin paljon työttömiä. Näitä henkilöitä uudelleen/muuntokouluttamalla olisi helppo saada paikallista työvoimaa. Puutavaraa on metsät täynnä.

Töissäni matkustan usein Pohjois-Pohjanmaalle ja ihailen sitä suurta yrittäjyyden ”valtakuntaa”. Rakennusalan yrityksiä vierivieressä ja kaikilla hyvä meininki. Pohjois-Pohjanmaan tuotteista suurin osa päätyy pääkaupunkiseudulle.

Onko mitään järkeä ostaa vaikkapa betonielementtejä Kainuusta Helsinkiin. Se on kallista ja ei mitenkään ympäristöystävällistä. Valitettavasti näinkin epäloogistisesti olen joskus joutunut tekemään.

Kehittämällä toimintoja rakennustarvikeyritysten kanssa (mm. digitalisointi, tietomallien käyttö) nopeutetaan toimintoja ja tehdään ne täsmällisimmiksi.

JAMK tarjoaa rakennusalan koulutusta Keski-Suomessa. Yliopistotasoinen koulutus kyllä puuttuu, mutta käytännön läheisessä rakentamismaailmassa ei kovin paljon tarvita yliopistokoulutettuja. Asiat pitää nähdä tässä ja nyt, pitää toimia, ei haaveilla.

Löytyisikö maakunnasta sellaista voimaa, mikä käynnistäisi rakennusalan teollisuutta maakuntaan? Innovoikaa nyt, poliitikot, päättäjät, sijoittajat, yrittäjiksi haluavat, tämä on Keski-Suomelle suuri tilaisuus. Päättäjät ovat tuhlanneet aikaansa ja verorahoja kannattamattomiin kuituyrityksiin ja tuulivoimaloihin. Nyt voi kääntää kelkan parempaan suuntaan.

Seija Jokela

rakennusinsinööri

hankintapäällikkö, Lehto Asunnot Oy

Vantaa