Keski-Suomi liikkeelle

Hallitus päätti 4. lisätalousarviossaan käynnistää Keski-Suomelle tuikitärkeän Joutsa–Hartola 4-tien parannushankkeen. 26 miljoonan euron arvoisella hankkeella parannetaan turvallisuutta ja Nelostien pullonkaula poistuu.

Sipilän hallituksen päättämistä suurhankkeista Kirri–Vehniä-moottoritie on rakenteilla ja Leivonmäen hanke on miltei valmis. Meille kaikille keskisuomalaisille, mutta erityisesti työpaikkojen kannalta elinkeinoelämälle valtaväylän liikenteen sujuvuus on valtavan tärkeää. Tämä on hieno työvoitto ja kiitän yhteistyöstä etenkin Keski-Suomen liittoa sekä Päijät-Hämeen kollegoita tässä onnistumisessa!

Samalla lisätalousaviossa tuli asvaltointirahaa 30 miljoonaa lisää tälle kesälle, mikä näkyy tiestön parantumisena myös muualla maakunnassa.

Seuraavat ison kokoluokan edunvalvonnan kohteemme ovat Vaajakosken tiejärjestelyt, moottoritien jatko Äänekoskelle Vehniältä, sekä Jämsä–Orivesi-radan uudisrakennustyöt.

Keski-Suomelle koulutusmaakuntana tärkeä asia on myös korkeakoulujen lisäaloituspaikkojen rahoitus. Jyväskylän yliopistoon ja ammattikorkeakouluun tulee uusia lisäaloituspaikkoja, mikä on voitto meille ja säteilee elinvoimaa.

Välttämätön asia on myös 1,4 miljardin kuntien tukipaketti kuntien vaikeaa taloustilannetta helpottamaan sekä sairaanhoitopiirien rahatuki. Työkykyä edistävä ja sairaspoissaoloja vähentävä Keski-Suomen malli sai rahoituksen. Näillä toimenpiteillä tuetaan alueiden välistä tasa-arvoa ja huolehditaan peruspalveluista.

Suomi-kone saa tarvitsemaansa bensaa. Seuraavat askeleet ovat tätä vaikeampia, sillä Suomen velkaantumisvauhti on nyt hurja. Sen katkaiseminen on hallituksen seuraava haaste.