Keski-Suomi tarvitsee nopeat liikenneyhteydet

Tuoreen raideliikenneselvityksen (KSML 12.9.) tavoite on tunnin junayhteys Tampereelta ja Turusta Helsinkiin. Toinen junaraide Jyväskylään tai oikorata Jämsästä Lahteen eivät ole liikenne- ja viestintäministeriön listalla tärkeyslistan kärjessä. Tähän emme voi tyytyä. Keski-Suomella on monilla mittareilla mitaten kaikki menestyksen eväät, mutta nopeampien liikenneyhteyksien saaminen edellyttää pikaisia toimia.

Eri tutkimusten mukaan toimivat ja nopeat liikenneyhteydet ovat yksi keskeisimmistä tekijöistä, kun yritykset tekevät sijoittumispäätöksiään.

Raideliikenteessä Tampereen kautta kiertävä junayhteys ja harventuneet lentovuorot aiheuttavat yrityksille kohtuutonta kilpailuhaittaa verrokkimaakuntiin verrattuna. Meitä pohjoisempana olevista Kuopiosta, Joensuusta, Oulusta ja Rovaniemeltä lentoyhteydet Helsinkiin ovat paremmat ja mahdollistavat siirtymisen pääkaupunkiseudulle noin tunnissa. Vastaavasti juna-, bussi-, tai henkilöautoyhteys Keski-Suomesta vie noin kolme tuntia.

Suomessa jokainen lentoasema on erilainen profiililtaan ja yksikään kotimaan alueellisista lentoasemista ei kilpaile Helsinki-Vantaan kanssa, ei myöskään keskenään. Syynä tähän on maan koko sekä alueelliset erilaisuudet.

Kansainvälinen päälentoasemamme profiloituu vahvasti kauttakulkuasemana Euroopan ja Aasian välille. Tämä on strategia, joka sille on valittu ja se on varmasti oikea. Helsinki-Vantaan ansiosta pystymme ylläpitämään kallisarvoista ja tärkeää kotimaan lentoasemaverkostoa.

Helsinki-Vantaa ei kuitenkaan kansallisella tasolla yksin riitä. Tarvitsemme toimivat kotimaan yhteydet sekä riittävästi alueellisia lentoasemia kansallisen kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Jyväskylän lentoasema on yksi niistä.

Nopeat raideliikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle ovat vielä vuosien päässä, vaikka päätökset niistä tehtäisiin heti. Nelostien korjauksin etenee hitaasti.

Vielä takavuosina aamupäivän lentoyhteyksiä Jyväskylästä Helsinkiin oli kolme, samoin iltapäivän paluuvuoroja. Koneet olivat täysiä tai lähes täysiä. Tuskinpa nämä lennot olivat tappiollisia, joten niiden lopettaminen on käsittämätöntä myös ajatellen Finnairille tärkeää syöttöliikennettä.

Palauttaaksemme nopeasti kilpailukykyiset yhteydet pääkaupunkiseudulle on Finnairin lisättävä Jyväskylän vuoroja pikaisesti ja hinnoiteltava liput siten, että yritykset ja myös yksityishenkilöt voivat niitä ostaa.

Paikallisen elinkeinoelämän ja Business Jyväskylän toimijoiden tulisi ponnistella enemmän myös kansainvälisten reittien avaamiseksi Jyväskylästä. Kansainväliset yhteydet toisivat turistivirtaa myös meille päin. Se elävöittäisi maakunnallemme tärkeää matkailuelinkeinoa.

Petri Neittaanmäki

kaupunginvaltuutettu (kesk.)

maakuntahallituksen jäsen

kansanedustajaehdokas, YTM

Jyväskylä