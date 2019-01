Keskivertoäänestäjälle biokaasu sopii mainiosti

Liikenteen päästöt ovat keskeisessä roolissa, kun seuraava eduskunta tekee ilmastopolitiikkaa. Sähköautojen nopea lisääminen on ollut poliitikkojen suosikki, mutta ongelmatonta se ei ole.

Suora sähkölämmitys on asumisessa kirosana, mutta autoilussa se tuntuu olevan hyve. Talvivaaroja vastustetaan ympäristöperusteilla, mutta mistä louhitaan metallit akkujen valmistamiseen? Uusien autojen valmistamiseen kuluu luonnonvaroja ja energiaa. Mökkeilevälle ja peräkärryjä vetävälle karavaanikansalle vaikeuden tuottaa sekin, ettei sähköautoilla nykystandardeilla kiskota perävaunuja.

Ennen kaikkea kysymys on kuitenkin rahasta. Meillä on vanha autokanta, eikä kovinkaan monella kansalaisella ole varaa hankkia kalliita sähköautoja. Jos poliitikot päätyvät tukemaan kalliiden sähköautojen hankintaa, on kipeitä leikkauksia ja kustannusten korotuksia tiedossa muualla.

Biokaasulla on monta vahvaa perustetta nousta isoon rooliin ympäristöystävällisessä liikenteessä.

Toisin kuin sähkö, se soveltuu myös raskaalle liikenteelle. Hajautettuna energiantuotantona sillä on merkittävää työllisyyttä ja aluetaloutta vahvistava vaikutus. Koska kaasuautoissa on sama polttomoottoritekniikka kuin bensa-autoissa, biokaasu on otettavissa liikennekäyttöön nopeasti ja edullisesti.

Hallitus on tukenut bensiinikäyttöisen ajokin muuntamista kaasulla toimivaksi tuhannella eurolla viime vuoden alusta lähtien. Muutostyölle jäävä omavastuuhinta jää siksi alle kahden tuhannen euron.

Ihmeelliseltä silti tuntuu, että kaasuautoilta peritään edelleen käyttövoimaveroa. Se poistaminen kannattaisi liittää vaalilupausten sarjaan. Eikä huono vaalilupaus olisi myöskään uusille kaasuautoille annettava hankintatuki, koska sen tarve olisi sähköautojen hankintatukea merkittävästi pienempi.

Biokaasuautoilun yleistymisessä on menossa muna – kana ilmiö. Kaasuautoilu lähtee kasvuun, kun seutukunnalle saadaan tankkausverkostoa. Laitosten rakentamiseen tarvitaankin yhteiskunnan kannusteita. Olisikin viisasta, että seuraavaan hallitusohjelmaan otettaisiin tavoitteeksi, että Suomen jokaiselle seutukunnalle saataisiin liikennepolttoainetta myyvä biokaasuasema.

Se on myönnettävä, että biokaasulla ei koko liikenteen päästöttömyyttä hoideta, mutta potentiaalia sillä on paljon

Tavallista äänestäjää kannattaisi vaaleissa puhutella nykyistä enemmän biokaasuvaihtoehdolla. Se sopii keskivertoäänestäjän kukkarolle tesloja paremmin.

Mikko Tiirola

metsävaltuuskunnan puheenjohtaja

MTK ry

Petäjävesi