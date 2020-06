Kestävää lentämistä

Miltä kuulostaa tulevaisuuden kaupunki, johon ei pääse lentämällä? Mielestäni ei ainakaan elinvoimaiselta kasvukeskukselta. Monesti tehdään päätöksiä jopa kymmenien vuosien päähän unohtaen kokonaan tekninen kehitys. Vaikka lentäminen on vuosikymmeniä pysynyt hyvin samanlaisena, ei se automaattisesti tarkoita, että tulevaisuudessakin lennetään saastuttavilla ja kalliilla tekniikoilla.

Melkein asialla kuin asialla on vastustajat, puolustajat ja kompromissin tekijät. Rauhantutkija Johan Galtungilta on opittavissa ns. rajat ylittävä ratkaisumalli, joka on siis neljäs vaihtoehto. Jyväskylän lentojen tulevaisuuden suhteen voitaisiin luoda seuraava nelikenttä eri vaihtoehdoista:

Vaihtoehto A: lopetetaan lentoliikenne kokonaan (”vastustajat”). Vaihtoehto B: säilytetään lentoliikenne muuttumattomana (”puolustajat”). Vaihtoehto C: vähennetään lentoja radikaalisti, mutta ei lopeteta niitä kokonaan (”kompromissi”). Vaihtoehto D: säilytetään lentoliikenne, mutta lennetään aiempaa kestävämmällä tavalla (”rajat ylittävä ratkaisumalli”).

Tulevaisuudessa lähiliikennettä lennetään kestävästi sähkön voimalla tai jonkinlaisilla hybridikoneilla. VTOL-tyyppinen lentokone mahdollistaa sen, että hankalia lentokenttiä ei välttämättä enää tarvita, koska kone nousee tarvittaessa suoraan ylös ja laskee alas kuin helikopteri.

Vaihtoehto D on optimi: ympäristö ei saastu kuten vanhoilla tekniikoilla, melutaso vähenee, matkustamisen hinta alenee ja kaukainen kaupunki on nopeasti saavutettavissa. Nopea saavutettavuus on tärkeää, jos halutaan pitää kaupunki elinvoimaisena kasvukeskuksena.

Eurooppalaiset Lilium ja Volocopter ovat pari esimerkkiä eVTOL-koneita kehittelevistä yrityksistä. Nyt on Jyväskylän kaupungin oltava rohkean visionäärinen ja testattava erilaisia VTOL-lentokoneita. Samalla tuetaan eurooppalaista insinöörityötä. Testaaminen on aloitettava konemalleista, jotka ovat lähes markkinavalmiita, jotta saataisiin heti positiivisia onnistumisen tunteita.