Kestävä kehitys - jäätävä menestys

Lehdet kirkuvat ilmastokriisiä ja ilmastotekoja. Kuplassani asioita tehdään jo. Innostan ja motivoin vapaaehtoisena nuorkauppakamarilaisia huomioimaan liiketoiminnassaan kestävän kehityksen tavoitteet (YK:n Agenda 2030). Ilmiöt ja tapahtumat ovat meille kaikille tuttuja, vaikka media ja tietyt puolueet haluavat luoda mielikuvaa, ettei mitään tapahdu.

Sitoumus2050 -portaali luotiin tämän hallituskauden aikana. Sen tiedoilla ja työkaluilla jokainen organisaatio ja yksilö voi luoda itselleen tavoitteita kestävän tulevaisuuden eteen. Sitra on tuottanut mm. tietoa kiertotalouden liiketoimintapotentiaalista ja käynnistänyt erilaisia ohjelmia niiden saavuttamiseksi.

Puunjalostusteollisuus on vuosikymmenien ajan innovoinut uusiutuvista raaka-aineista uusia kuidunjalostusmenetelmiä, pakkaustehokkuutta, muovia korvaavia materiaaleja, tehostanut materiaalivirtoja ja löytänyt sivuvirroille uutta liiketoimintaa. Neste Oyj on panostanut uusiutuvien biopolttoaineiden kehittämiseen ja vastuullisuuteen. Fortum energiatehokkuuteen, jätteenlajitteluun ja materiaalien uudelleen hyödyntämiseen. Tulevaisuutta on vain kestävällä liiketoiminnalla.

Moni innovatiivinen yritys on rohjennut ottaa riskejä löytääkseen uusia ja kestäviä ratkaisuja esimerkiksi ruuantuotantoon. Hyönteisfarmit, satokausiajattelu, hävikkiruokaravintolat, hiilineutraalit maatilat ovat esimerkkejä kestävästä ja ilmastotietoisesta liiketoiminnasta.

Missä on reilusti vara parantaa? Julkisella sektorilla. Valtionhallinto on edistänyt yksityisen sektorin ilmastotekoja, mutta entä julkaiset toimet? Kuntapäättäjänä koen voimattomuutta. Muutosta ei ymmärretä ja siihen ei sitouduta. Infra nousee vanhaan malliin, eikä kaavoitusta uudisteta. Budjettikausi vie ja tulevaisuus vikisee.

Sijoitetaan seiniin, joiden käyttöaste makaa 50% luokassa. Koulut ovat puolet vuorokaudesta tyhjänpanttina ja kesät kokonaan. Rakennushankkeet perustellaan julkisen sektorin maagisella laskukaavalla: “Mitä isompi yksikkö – sitä kannattavampi”. Rahaa kuntasektori on Suomessa sijoittanut jätteenpolttoon. Äärettömän lyhytnäköistä ja EU:n jätehierarkia iskee vielä kunnallisia polttolaitoksia sormille.

Iso osa viranhaltijoista puristaa edelleen henkilökohtaisen koppikonttorinsa ovenkarmeja, raameja, joista yksityinen sektori on pyrkinyt aktiivisesti eroon viimeiset 20 vuotta. Koska jokainen neliö maksaa. Se maksaa euroja rakentamiseen, ylläpitämiseen ja jokaisella eurolla on myös hiilijalanjälkensä.

Kahvit ja kättelykierrokset ovat kivoja, mutta monet kokoukset voitaisiin hoitaa digitaalisesti. Tämä edellyttää uudenlaisia vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoja. Kun ihmiset kootaan yhteen, keskeistä olisi hyödyntää kohtaamista uuden luomiseen, ei välttämättömien rutiinipäätösten tekemiseen. Livenä pitää syntyä lisäarvoa, eikä arvon menetystä.

Ilmaston eteen hartiavoimin tehdään siis jo työtä. Kestävä kehitys edellyttää niin voimakasta uudistumista, ettei näillä vaaleilla yksin ratkaista asiaa. Huomioidaan positiiviset muutokset ja asetetaan kunnianhimoisia tavoitteita muutoksen kiihdyttämiseksi. Muutos ei tapahdu valtion johdolla. Se edellyttää kaikkien sektoreiden ja yksilöiden rohkeutta huomioida ympäristö, ihmiset, ihmisoikeudet ja talouden näkökulmat.

Keskustelun yksinkertaistaminen ilmastotavoitteiksi on monimutkaisen asian liiallista yksinkertaistamista. Tarvitsemme tekoja kaikkien 17 kestävän kehityksen tavoitteen eteen.

Emilia Koikkalainen

huopakauppias

kansanedustajaehdokas (kok.)

Keuruu