Kestävyyttä metsä- politiikkaan!

Suomen metsät ovat jälleen olleet yksi poliittisen keskustelun puhutuimmista aiheista. Metsänkäytöllä on kiistatta suuri taloudellinen merkitys, mutta vielä suurempi merkitys metsillä on luonnon monimuotoisuuden kehtona ja ilmastonmuutoksen hillitsijänä. Näiden elintärkeiden ekosysteemipalveluiden toimintakykyä heikentävää metsien talouskäyttöä on talouskasvun ahneudessa viime vuosina yhä kiihdytetty.

Noin kolmasosalla Suomen uhanalaisesta lajistosta uhanalaistumisen ensisijainen syy on metsien talouskäyttö. Jopa kolme neljäsosaa Suomen metsäluontotyypeistä on uhanalaisia. Lisäksi on selvää, että ilmastotavoitteita ei voida saavuttaa suunnitellulla metsänkäytöllä. Metsien hakkuumäärien suunniteltu kasvu ja sen aiheuttama hiilinielun pienentyminen tekee tyhjäksi kaikilla muilla sektoreilla toteutetut päästövähennykset. Luonnon monimuotoisuuden ylläpidon ja ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta hakkuiden vähentäminen on ensisijaisen tärkeää.

Metsien luonnonvarojen hyödyntäminen on keskeistä Suomen siirtyessä kohti kestävää yhteiskuntamallia. Talouskasvun tavoittelu metsien avulla, mitä Suomen biotalousstrategiassa tavoitellaan, on kuitenkin kestämätöntä ja vastuutonta. Metsät tulisi nähdä kestävän hyvinvoinnin mahdollistajina, jolloin otetaan huomioon uusiutuvien luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen ohella myös luonnonsuojelu, ilmastotavoitteet ja kansanterveyttä edistävä virkistyskäyttö.

Metsäala on hyvä esimerkki luonnonvarojen ylikulutuksesta, joka on saanut aikaan ympäristön kriittisen tilan. Suomalaisilla on metsien muodossa ratkaisun avaimet käsissään. Metsäpolitiikalla päätämme, haluammeko pysäyttää ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen, vai jatkaa talouskasvun tavoittelua ympäristön tilasta piittaamatta. Keinot, joilla metsänkäytöstä saadaan kestävämpää, ovat tiedossa, ne tulee vain panna käytäntöön. Jos valitsemme kestävyyden tien, metsäalan toimintatavat ja -tavoitteet ovat merkittävän muutoksen edessä.

Matleena Käppi

bio- ja ympäristötieteiden opiskelija

kansanedustajaehdokas (vas.)

Aleksi Nirhamo

bio- ja ympäristötieteiden opiskelija

Jyväskylä