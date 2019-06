KeuPa ja tuleva maakuntahallinto

Jääkiekkoseura KeuPa on noussut Mestiksen kärkijoukkueeksi. Menestys on herättänyt hämmästystä: miten pieni paikkakunta voi päästä sellaiseen saavutukseen. Minusta se on esimerkki siitä, että kaikki on mahdollista, jos löydetään paikkakunnalle sopiva hanke ja keskitetään voimat siihen. Olennaista on, että hanke on yhteiskunnallista tilannetta hyödyntävä. KeuPa on rohkaiseva esimerkki muille Keski-Suomen alueille.

Uusi hallitus on valitessaan hallitusohjelmassa maakunnan uudeksi hallintotasoksi toteuttamassa pitkäaikaisen haaveeni siitä, että Keski-Suomesta tulee demokraattisesti hallittu yksi yhteinen hallinnollinen kokonaisuus (KSML 22.2.2013 Keski-Suomen kunta).

Maakunta huolehtisi ensi vaiheessa soten järjestämisestä ja palo- ja pelastustoimesta. Jatkovalmisteluun jäisi maakunnan muut tehtävät.

Hallitusohjelmassa todetaan: “Itsehallinnolliset alueet mahdollistavat vaiheittaisen siirtymisen monialaisiin maakuntiin. Tämä valmistellaan parlamentaarisesti vuoden 2020 loppuun mennessä. Työssä selvitetään, mitä tehtäviä kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta siirretään maakunnille. Parlamentaarisen työn valmistuttua hallitus valmistelee lainsäädännön.”

Edellisen hallituksen sittemmin kaatuneessa esityksessä muihin tehtäviin olisi kuulunut maakunnan elinvoimaisuudesta huolehtiminen. Tämä tehtävien laajennus on hyvä ottaa toteutettavaksi.

Keski-Suomestakin on monia mahdollisuuksia löytää nykyaikana menestyviä hankkeita. Maakunnalla olisi yksittäistä kuntaa paremmat mahdollisuudet löytää niitä katsellessa kuin yläilmasta, josta kuntarajat eivät näkyisi. Tällaisten kohteiden löytäminen vaatii huolellista valmistelua.

Heitän tässä esiin kuitenkin yhden ajatuksen. Jotta Leivonmäen ja Etelä-Konneveden kansallispuistojen mahdollisuudet saataisiin hyödynnettyä niin, että ne saavuttaisivat kansainvälisiä turisteja, tarvittaisiin korkeatasoista matkailupalvelua. Keski-Suomeen maan paras maakuntahallinto!