Keuliiko sote-mopo jo ennen starttia?

Sote saatiin johonkin maaliin, eli saatiin selville, mikä ei ainakaan onnistu. Tähän ei jääty juurikaan muhimaan, vaan samalla läksi liikkeelle vaalilaukka, joka uhkaa jatkua hylkäykseen saakka. Eli jokainen arvonsa tunteva ja tuntematonkin puolue laatii kiireellä kammioissaan oman puolueensa ikiomaa sote-mallia. Kun vastuullisesti ajatellen pitäisi laatia Suomen sote-mallia.

Jokainen puolue rakentaa nyt hiekkalaatikon, jolla halutaan leikkiä. Kohta kuullaan painokkaita lausuntoja, että tuon ja tuon porukan hiekkalaatikolla minä en ainakaan aio leikkiä. Ja sitten ollaan taas poliittisessa kaupanteossa ja ongelmissa, tulipa parlamentaarista työryhmää tai ei.

Ongelma on, että uudistus on niin suuri kokonaisuus, ilman laajaa maakuntahallintoakin, että harva poliitikko ymmärtää oikeasti asian saatikka sen ytimen. Mutta koska politiikka on kaiken kattava koulu ja yliopisto, niin jokaisella ehdokkaalla on kohta selkeä kanta ja valmiiksi hiottu fraasi, jota äänestäjä voi kuunnella tavatessaan ehdokkaita toreilla ja turuilla. Tulevan sote-uudistuksen sanoman sisäistämisestä en enempää kirjoita, en äänestäjän tai ehdokkaan.

Maalaisjärjellä ajateltuna olisin ensin istahtanut ja kartoittanut yksi kerrallaan tulevan uudistuksen reunaehdot. Tuleeko maakunnan kokoisia järjestäjiä, rahoitetaanko tulevaisuuden palvelut valtion pussista, maakuntaverolla vai kuntien kukkarosta? Erotetaanko järjestäjä ja tuottaja, ja missä määrin halutaan valinnanvapautta?

Jo yksin noista sopiminen antaisi sote-ohjelmien laatijoille raamit, joiden piirustuksilla rakennetut sote-mallit olisi lähtökohtaisesti sovitettavissa hyvinkin vaivattomasti. Mutta nyt ”annetaan kaikkien kukkien kukkia”-meininki jatkuu, ja saamme taas valmistautua pitkään sote-sottiisiin.

Mauno Vanhala

professori (emeritus)

kansanedustajaehdokas (kesk.)

Jyväskylä