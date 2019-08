Kevytautojen tulo estettävä

Euroopan unioni tyrmää Suomen suunnitteleman ja päättämän kevytautojen tulon liikenteeseen. Edellisen hallituksen liikenneministeri Anne Bernerin vihonviimeisin hanke oli kevytautoluokan tuominen liikenteeseen. Sen on ilmeisesti eduskuntakin hyväksynyt.

Jo mopoautojen tuonti liikenteeseen oli virhe. Pahoissa mopoautokolareissa kuolee yleensä korkeintaan kaksi ihmistä. Kevytautokolareissa mahdollistuu viiden hengen kuolema ja lisäksi vastapuolen vahingot kuten muissakin liikenneonnettomuuksissa. Suomen talviolosuhteissa tämä uusi autoluokka on pommi.

Nopeusrajoitin on hyvin helposti ohitettavissa. Olen viimeisen vuoden aikana kaksi kertaa ajanut mopoauton takana oman auton mittarin näyttäessä yli 80 km/h.

Hallituksen on peruttava pikimmiten edeltäjänsä turmiollinen päätös. Onneksi mopoautojen myynti on lähes loppunut, kun odotellaan uutta autoluokkaa. Käytettyjen autojen myyjät ovat jo valmistautuneet kevytautojen tuloon. Kevyauton kriteerit täyttäviä halpoja autoja ollaan tuomassa myyntiin uudessa autoluokassa. Kerrankin Euroopan unioni on puuttunut tärkeään turvallisuuteen vaikuttavaan asiaan.