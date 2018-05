Kielteisyys ei kanna

Mistä mahtaa johtua, ettei Suomessa saa varsinkin yksilölajeissa sataprosenttisen aidosti kannustaa omia urheilijoita ja uskoa heihin tappioiden tai huonojen suorituksien jälkeenkin? Omien suosikkien hehkutus tulkitaan aina ”suomilaseilla katsotuksi” ja kotimaisten kamppailijoiden osaamista ja kykyjä pidetään melko poikkeuksetta vaatimattomampana kuin englantia puhuvien, eikö totta?

Tappioita on tullut jokaiselle ja tulee jatkossakin, ne yksinkertaisesti vain kuuluvat urheiluun ja varsinkin elämään. Joskus syynä on oma pikku moka, joskus vastustajalle käy tuuri tai ehkä vastustaja on vain sillä kertaa kukko tunkiolla. Mutta sama se mikä on syynä, kotisohvilla alkaa narina ja pessimistinen vikinä.

Hetkellisten menestysten johdosta kotikatsomoissa ja keskustelupalstoilla saadaan toki nostetta suomalaisten urheilijoiden taakse, jopa ylihehkutustakin, mutta pienikin alavire saa takit kääntymään salamavauhtia: Ei siitä mihinkään ole, lopettaisi jo ettei tarvitse meidän hävetä, petturi se on... Ja niin edelleen.

Tietysti lempiurheilijan rumat tappiot ja kehnot suoritukset harmittavat ketä tahansa – mutta kertaa se oma fiiliksesi vaikkapa tuhannella niin pääset edes lähelle sitä sieluun asti viiltävää tunnetta, jonka urheilija itse kokee epäonnistuessaan!

Kun jokainen kannustaen uskoo ja luottaa aidosti omiinsa, vaikkapa joskus epärealistisinkin perustein, saadaan koko urheilun kentälle positiivinen ilmapiiri. Positiivisuus jos mikä tarttuu, mutta niin tekee tietenkin myös negatiivisuus. Kuka meistä aivan oikeasti haluaa urheilijan ajatuksiin epävarmuuden siemenen? Kriittinen pitää toki olla – itsekään en pidä ylihehkutuksista – mutta ei sokean asiantuntemattomasti vaan oikeudenmukaisesti perustellen ja silläkin lailla kannustaen.

On hyvin epäedullista ja kuluttavaa, jos suomalainen urheilija tai valmentaja, esimerkiksi Lauri Marjamäki joutuu kohtaamaan aina kaksi vastustajaa: Kilpakumppanit sekä ylikriittisen, katkeransävyisen kotiyleisön mielipiteet. Urheilun seuraajia on Suomessa kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Jos he kaikki näyttävät, että kateudella ja pessimistisilla tölväisyillä ei pitkälle pötkitä, jotain positiivista aivan taatusti tapahtuu.

Heikki Järvelin

Toivakka