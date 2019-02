Kirja on seikkailu

Minun mielestäni lukeminen on tärkeää, koska se kehittää lukutaitoa. Lukeminen on myös tosi kivaa. Joskus lukeminen on jopa niin kivaa, ettei sitä vaan malta lopettaa. Kirjan tarina on kuin seikkailu, jota ei halua jättää kesken. Ja kun yksi seikkailu päättyy, haluaa jo aloittaa uuden jännittävän seikkailun.

Meidän luokassa on kirjapiiri, jossa me esittelemme kirjan, jota olemme lukemassa. Se on innostanut meidän luokkaamme lukemaan.

Itse luen paljon jännittäviä ja hauskoja lasten romaaneja, joita lainaan kirjastosta.

Kirjoja on kyllä todella monenlaisia. On jännittävä kirjoja ja hauskoja kirjoja, on tietokirjoja, kuvakirjoja, satukirjoja ja ihan kaikenlaisia kirjoja. Jokainen löytää varmasti mieluisan kirjan luettavaksi.

Rianna Heimonen

Keski-Palokan koulu 3 A

Jyväskylä