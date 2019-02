Kirjakarkki on kiva palkka

Kuka väittää, että lapset eivät lue! Minä olen kymmenen vuotta ja olen kolmannella luokalla. Minä luen joka päivä. Me ei pelata tietokoneella eikä kännyköillä.

Meidän luokka pitää aina kirjapiiriä. Kun me kerrotaan opelle ja luokalle omasta kirjasta, niin me saadaan kirjakarkit. Kirjakarkki on xylitolipastilli, joka pitää ottaa puhtailla käsillä.

Kirjapiirin jälkeen voi käydä keskiviikkona tai torstaina kirjastoautossa! Meidän ope on superihana, koska meillä ei ole pulpetteja ja meillä on säkkituoleja, joissa me luetaan. Melkein kaikki ovat lukeneet Lotta Levoton ja Kani Kaaos -kirjan. Se on tosi hyvä ja hauska kirja.

Aino Lindblad

Keski-Palokan koulu, 3A

Jyväskylä