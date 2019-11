Kirjeiden ja korttien lähettämisestä apu postilakkoon?

Siihen aikaan, kun minä olin sodan jälkeen astumassa työelämään, oli kaikilla tehtailla varaa rakentaa asuntoalueet työläisilleen, lisäksi saunat ja pyykkituvat ym. palvelua.

Minäkin asuin kymmenen vuotta tällaisessa asunnossa naimisiinmenoni jälkeen. Vielä tehtaat kouluttivat ammattimiehet, koska piti maksaa valtavat sotakorvaukset.

Nyt ei kannata pitää työmiehiä töissä, vaan vielä pitäisi verorahoista maksaa työnantajalle lisää rahaa, että hän ottaa työmiehen töihin.

En kerta kaikkiaan pysty ymmärtämään, miten tähän on tultu. Vaikka johtajalle kuinka suurta palkkaa, työmiehen on tehtävä työt.

Ennen arvostettiin työntekijää. Nyt ei arvosteta työntekijää, vaan se on välttämätön paha, josta pitäisi päästä eroon.

Mistä siis apu postilakkoon? Olen kova kirjoittamaan kirjeitä ja kortteja, joita teen saajien iloksi. Moni on sanonut, että on ihanaa saada joskus oikea kirje.

Siis rakkaat lehden lukijat. Alkakaa kirjoittaa kirjeitä ja lähettää kortteja ystävienne iloksi. Jos se ei riitä, nostakoon postilaitos merkin ja paketin lähettämisen hintaa, että kannattaa maksaa kunnon palkkaa työntekijälle, koska kysymys on tällä kertaa vain 700 henkilön palkkauksesta.

Kysymys onkin paljon suuremmista asioista. On tarkoitus romuttaa koko Suomen palkkapolitiikka ja sopimusten teko. Koskaan ei ole oikea aika nostaa työntekijän palkkaa, aina on lama aivan nurkan takana, kun on työmiehen palkasta kysymys, vaikka aina kaikki maksut ja tavaroiden hinnat nousevat.

Ja joulu on tulossa!