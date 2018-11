Kirkko ja lapsettomien lauantai

Kirkon retoriikassa perhe on vahva symboli. Jumala on Isä, joka rakastaa lapsiaan. Kirkkoa ja seurakuntaa kutsutaan usein äidiksi ja seurakuntalaiset ovat keskenään sisaria ja veljiä. Roomalaiskatolisen ja ordotoksisen kirkon Neitsyt Maria ja hänen äitiytensä on ihan oma lukunsa.

Myös luterilaisen kirkon piirissä Neitsyt Marian kunnioitus on kasvanut, ihmiset kaipaavat Isän ja Pojan rinnalle naishahmoa ja äidinrakkautta. Myös Neitsyen äiti Pyhä Anna on kokenut jonkinasteisen renesanssin kun on etsitty arkista, äidillistä esikuvaa uskonelämälle.

Luterilainen kirkko toimii vahvasti perheiden ja vanhemmuuden tukemiseksi arkielämässä eri työmuotojen kautta, mikä tietysti on yksi kirkon perustehtävistä.

Kirkon perhesymboliikka perustuu siihen arkeen ja yhteiskuntaan, jossa juutalaiset ja muutkin sen ajan yhteisöt elivät kun Vanhaa ja Uutta Testamenttia koottiin. Yhteiskunnan perusyksikkö oli perhe ja laajemmin suku. Perhe oli sen ajan sosiaaliturva ja lainsäädännön perusta. Yksinäistä ihmistä pidettiin lähes luonnonoikkuna ja jollain tavalla epäilyttävänä.

Tänä päivänä yhteiskunta ja lainsäädäntö mahdollistaa ihmisten yksilöllisyyden ja yksinelämisen. Parisuhteen ja perhesiteiden luominen on vapaaehtoista, eikä yhteisö enää säätele niitä. Siitä huolimatta suurin osa meistä haaveilee omasta perheestä.

Jotkut muodostavat perheen ystävistä, joillekin perhe tarkoittaa sisarusten perheitä tai minkä yhteisön kukin perheekseen kokee, mutta isolle osalle perhe merkitsee parisuhdetta ja siihen syntyviä lapsia. Tuo perhemuoto on se mikä kirkon puheissa yleisimmin käsitetään perheeksi.

Entäpä ne seurakuntalaiset, jotka eivät tätä perhehaavetta ole syystä tai toisesta pystyneet saavuttamaan? Puoliso on jäänyt löytymättä tai jos oma kumppani on rinnalla, ei lapsia olekaan saatu tai ensimmäiselle lapselle ei ole toiveista huolimatta saatu sisaruksia. Tai pariskunnat, joiden hartaasti toivotut raskaudet ovat päättyneet suruun.

Osaako kirkko lähestyä heitä vahvasti ja näkyvästi? Antaa heille tilaa seurakunnissa ja nostaa heidät tasaveroiseen asemaan peruslapsiperheiden rinnalle?

Vasta googlettamalla minulle selvisi, että Mäntykankaan hautausmaalla on Hietakehto-niminen muistelu- ja hiljentymispaikka lapsettomille ja lapsen menettäneille. Missään seurakunnan tilaisuuksissa tai ilmoitustauluilla en ole huomannut mainintaa tuosta paikasta. Monille seurakuntalaisille Mäntykangas on myös aika kaukana. Voitaisiinko kaikille Jyväskylän hautausmaille saada paikka, vaikka pieni kivi, jonne lasta kaipaavat tai menetystä surevat voisivat hiljentyä? Voitaisiinko näitä rahoittaa vaikkapa järjestöjen yhteistyöllä ja talkoilla?

Minun kirkossani yksinäisyydestä, kaipauksesta ja tyhjän sylin surusta puhutaan avoimesti ja lämmöllä, ymmärretään perheiden moninaisuus ja eikä pidetä isää, äitiä ja muutamaa lasta yhteisön ja ihmiselämän peruspalikkana.

Minun kirkossani kokoonnuttaisiin viettämään äitienpäivän aattona järjestettävää lapsettomien lauantaita, jossa kaipaus jaettaisiin yhdessä. Ei pelkästään surren, vaan muistuttaen, että meillä on toisemme ja kirkko on perhe, jossa olemme sisaria ja veljiä, jotka jaamme matkan ja kannattelemme toisiamme.

Anna Kaukonen

seurakuntavaaliehdokas

Jyväskylä, Säynätsalo