Kirkkoherra pyyhkii pöytää kirkkoneuvoston päätöksellä

JP 27:n Perinneyhdistyksen Keski-Suomen osasto teki keväällä Jyväskylän seurakunnalle esityksen jääkärihautamerkkien kiinnittämiseksi Yrjö Koiviston ja Kustaa Suomisen sankarihautausmaan nimilaattoihin.

Jääkärihautamerkki ei ole järjestömerkki eikä se osoita sotilasarvoa. Merkki ilmaisee vain sen, että hauta kuuluu Kirkkohallituksen kuvaamaan itsenäisyystaistelustamme kertovaan muistomerkkiin, jonka jääkärihaudat kokonaisuudessaan muodostavat.

Neuvosto käsitteli asian 21.8.2019. Päätös oli yksimielinen eikä kukaan hakenut muutosta, ja se tuli lainvoimaiseksi 10.9.2019.

Kun pyysimme toimeenpanolupaa, alkoi selvä asia muuttua kummalliseksi. Sen vaiheet hakevat vertaistaan kirkonkin hallinnossa. Hallintojohtaja Anu Lajunen lähetti päätöksen vihdoin 18.10.2019 Museovirastolle lausuntoa varten.

Museovirasto antoi tietysti seurakunnalle lausunnon. Lausunnon monet virheet ja epäselvyydet osoittavat, että se on annettu kiireessä ja hutiloiden. Museoviraston ao. virkamiehet ja seurakunnan virkamiesjohtokaan eivät ymmärrä, miten kirkkolaki on tarkoittanut jakaa päätösvallan eri seurakuntaelinten kesken.

Museovirasto, kirkkoherra Arto Viitala ja hallintojohtaja Lajunen yrittävät jälkikäteen tehdä kahdesta jääkärihautamerkistä sankarihautausmaan yleisilmettä mullistavan muutoksen. Neuvoston pöytäkirja osoittaa, että muutoksen merkityksestä keskusteltiin 21.8. Muutos on niin vähäinen, suorastaan olematon, ettei siihen etukäteen tarvita Museoviraston lausuntoa. Se on täysin neuvoston harkintavallassa. Avoimuuden vuoksi neuvosto päätti lähettää ratkaisun Museovirastolle tiedoksi.

Museovirasto suhtautuu kielteisesti Jyväskylän jääkärihautamerkkeihin. Sen lausunto on käsittämätön sotku vääriä tietoja, liioittelua, harhaanjohtamista ja mielipiteitä, joita se pitää tosiasioina.

Esimerkkinä tästä on, että Museovirasto täysin vaikenee sankarihautausmaan viime saneerauksesta ja sen vaikutuksesta hautausmaan yleisilmeeseen. Uhriliekkikummulle vievien portaiden viereen pystytettiin vaaleasta puusta ja metallista kaide. Kumpi muuttaa yleisilmettä olennaisemmin: kaksi kivenväristä merkkiä vai em. kaide? Emme olisi uskoneet, että arvostettu asiantuntijaviranomainen antaa julkisuuteen näin huonosti valmistellun ja muotoillun lausunnon.

Nyt Viitala ja Lajunen Museoviraston puutteellista ja taitamatonta lausuntoa hyväksikäyttäen kieltäytyvät panemasta täytäntöön päätöstä, jota itsekin olivat yksimielisesti tekemässä.

Päätösvalta jääkärihautamerkkiasiassa on yksin neuvostolla eikä sillä ole aihetta muuttaa aikaisempaa päätöstään. Museoviraston lausunto on yksi, väärinymmärryksiin ja historiakäsityksen puutteeseen perustuva mielipide. Viitalan ja Lajusen menettely ei ole kunniaksi seurakunnalle. Erityisen vahingollista se on kirkollisen demokratian toteutumiselle.

Toivottavasti neuvoston kaikki jäsenet ja esittelijä pysyvät aikaisemman päätöksensä takana.