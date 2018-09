Kirkkopuiston järkyttävä lopullinen tuhoamissuunnitelma

Vuodesta 1981 saakka olen saanut seurata Jyväskylän kulttuurikeskustan suunnittelua hyvin läheltä ja nyt (KSML 22.9.) oli esitelty sen pohjanoteeraus. Suorastaan järkyttävää oli tutkia Kirkkopuiston lopullista tuhoamissuunnitelmaa, täysin vastuutonta, asemakaavan vastaista ja lainvastaisen salaisen suunnittelun tulosta.

Lausuntojen keskeisinä antajina olivat elinkeinoyksikön projektipäällikkö ja parkkiyhtiön toimitusjohtaja. Missä luuraavat arkkitehdit? Onko meillä kaupungin elimissä enää laisinkaan heitä, ainakaan ammattinsa taitavia?

Maisema-arkkitehti toteaa, että ”Kirkkopuiston suhteen säilytetään historiallinen linja”. Suosittelisin hänelle nyt perehtymistä Jyväskylän ympäristösuunnittelun ja rakentamisen historiaan.

”P-paraatin päällä oleva osa puistoa palautetaan lähestulkoon ennalleen hiekkapäällysteisine Paraati-aukioineen, muistomerkkeineen ja istutuksineen”, asiaa selostetaan. Tämähän ei pidä laisinkaan paikkaansa.

Ensimmäisenä kaadetaan parikymmentä kaunista lehmusta, eivät ne betonikannella kasva uudelleen. Kirkkopuiston kolmelle reunalle rakennettaisiin porrashuoneet, ”pömpelit”, jotka ovat kaikkea muuta kuin puiston rakentamista. Alvar Aallon suunnitteleman kaupunginteatterin seinään kiinni rakennettaisiin huoltotunneli Valtiontalon kulmaan.

Lehden jutun mukaan Jyväs-Parkki Oy jättää ensi viikolla rakennuslupahakemuksen. Huomautan heti, että suunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen vastainen. Kun asemakaavat hyväksytään, niiden vieressä olevien katujen rooli myös selvitetään. Esitettyjä tunneliratkaisuja ym. ei ole hyväksytyissä asemakaavoissa. Rakennuslupaa ei siis voida myöntää ennen kokonaan uutta alueen asemakaavallista käsittelyä!

Suunnitelman eteenpäin vienti salaa kaupunkilaisilta on räikeä esimerkki siitä, miten kaupunkiorganisaatio suhtautuu kaupunkilaisiin tänä päivänä. Jo aikaisemmissa kannanotoissani olen tästä ”salasuunnittelusta” varotellut.

Kaiken huippuna todetaan, että P-paraatin tuoretta suunnitelmaa on esitelty kaupunginvaltuustolle ja -hallitukselle. Kysymyksiä on esitetty, mutta pääpiirteittäin suhtautuminen on ollut myönteistä, toteaa parkkiyhtiön toimitusjohtaja. Ovatko siis kaupunginhallituksen puheenjohtaja vihreiden Meri Lumela, varapuheenjohtajat Juha Suonperä (kok.) ja Eila Tiainen (vas.) jo Kirkkopuiston tuhoamisen takana? Ja mitkä ovat heidän perustelunsa?

Suunnitelman lopputuloksena todetaan, että ”pysäköintipaikkojen määrä ei keskustassa juurikaan lisäänny P-paraatin myötä, sillä melko tarkalleen saman verran katoaa lähistöltä maanpäällisiä pysäköintipaikkoja eri hankkeiden kautta”. Siis koko kauhistuttava ”salasuunnitelma” on täysin järjetön hanke. Niitä maanpäällisiä, maksuttomia paikkojahan ihmiset juuri tarvitsevat.

Koko järkyttävä ”suunnittelusoppa” ratkeaisi rakentamalla pysäköintitalo Hannikaisenkadulle, vain muutaman kymmenen metrin päähän suunnitelmassa esitetystä Gummeruksenkadun sisääntulon aukosta.

Kertokaa vihdoinkin, mikä tai kuka ajaa teitä tuhoamaan kauniin Kirkkopuiston. Tällaisissa ratkaisuissa vastuu on kaupungin johdolla. Avatkaa johtajat suunne ja kertokaa totuus alamaisillenne. Sellaisiksi jyväskyläläiset tuntevat itsensä.

Ahti Vielma

Jyväskylä