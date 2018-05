Kiroilu pois työpaikoilta!

Meillä on kotona ongelma. Mieheni on töissä miesvaltaisella työpaikalla, jonka kulttuuriin hänen sanojensa mukaan kuuluu kiroilu. Se on arkipäiväistä kommunikaatiota, johon suorastaan kannustetaan reteimpiä sanoittajia ihaillen. Porukassa ja kahvihuoneessa ei ilmeisesti pääse jutussa pitkälle ellei sanomaansa höystä voimasanoilla tarpeeksi ronskiksi.

Ehkä osa työntekijöistä osaa erottaa työminän ja kotiminän toisistaan niin, ettei kiroilu jatku työajan ulkopuolella.

Tällainen kaksoiselämä ei ole kuitenkaan kaikille helppoa, ja näin me kotona saamme valitettavasti kuulla, osin tahattomasti ja osin tahallisestikin, tätä miehelle arkipäiväiseksi muuttunutta kauheaa puheenpartta.

Jokainen ärräpää särähtää – lasten, itseni ja muiden läheistemme korvat ovat kovilla. Myötähäpeä arkistuneesta kiroilun säväyttämästä puhetavasta on suurta.

Mies tosiaan itse selittää kiroilun muuttuneen hänelle arkipäiväiseksi, ja vaikka hän yrittää vähentää sadattelua kotona, työpaikalla rooli kuitenkin velvoittaa revittelemään.

Puhetapa jää usein päälle ja tulee kotiin, niin iloisiin kuin erityisesti tietenkin äkäisiin hetkiin.

Toivoisin, että työntekijöiden kielenkäyttö huomioitaisiin työpaikoilla, ja ryhmäpaine toimisi kiroilua vähentävästi, eikä siihen kannustavasti.

Tähän vaikuttaa jokainen osaltaan, ei niinkään työpaikan säännöstö, johtoporras tai viralliset tahot.

Toivon työntekijöiden tukevan toisiaan sanavaraston laajentamisella kirosanoista kauniin kielemme muihin ilmeikkäisiin ja ilmaisuvoimaisiin sanoihin.

Ehkäpä yhteinen reissukassakin karttuisi, jos kirosanoista joutuisi maksamaan sovitun hinnan.

Herkkäkorvaisten puolesta

