Kiukku kertoo oppimisesta

Eurooppa-neuvoston päätökset ja pääministerimme Sanna Marinin käyttäytyminen on aikaansaanut aikaisemmin tuntemattoman suomalaiskansallisen reaktion tiedotusvälineissä.

Kuten Aleksander Stubb kannanotossaan toteaa, liittymisestämme Euroopan unionin täysjäseneksi on kulunut 25 vuotta. Emmekö ole tuona aikana oppineet mitään, hän kysyy. Kansakunnan oppiminen, rohkaistuminen ja kannanottaminen vie aikaa. Etenkin kun tulimme Neuvostoliiton ja YYA-sopimuksen vähintäänkin kapeuttavasta kainalosta.

Nyt ilmaistaan mielipidettä. Nyt katsotaan, että kaikki tulomme menevät Italian ja Keski-Euroopan pankkien tukemiseen. Taikka Saksan ja Ranskan vahvojen johtajien urakehityksen tukemiseen.

Mitä nettomaksajuus kertoo Suomesta? Pieni, syrjäinen maa on kivunnut Ruotsin, Tanskan ja Norjan hyvinvointivaltioiden tasolle. Meppi Henna Virkkunen on muistuttanut Suomea kohtaavista kiitoksista. ”Mittareita on kymmenen”, Virkkunen on valistanut meitä jo muutama vuosi sitten.

Itselleni näkymä aukesi vasta äskettäin, kun ehdin katsoa. Totta kai meillä on korjattavaa tasa-arvon alueella yms. Mutta olemme tekniikan ja vaikkapa biologian tutkimuksen osalta maailman huippumaita, tilastointimme kestävät vertailun, koulutusjärjestelmämme on taas myllerryksissä, mutta jatkuvasti kiitoksen arvoinen kansainvälisissä vertailuissa.

Olennaista on eräs väestöllinen luku, jota en ole edes lukuna nähnyt. Meillä on nyt nuorissa ja keski-ikäisissä ikäluokissa Euroopassa harjoitelleita ja työssäkäyneitä enemmän kuin koskaan.

Kun maailma jatkossa on yhä kansainvälisempi, on meillä ajantasaista laajakatseista toimintareserviä enemmän kuin koskaan. Suomen tekeminen on Euroopan tekemistä, menestystä ja pärjäämistä. Jatkossa enemmän kuin koskaan.

Olennaista nyt syntyneen huutokeskustelun osalta lienee se, vaikuttaako tämä kukkarooni. Mikäli korona saadaan kuriin, mitään kardinaalia ei tapahdu. Nettomaksumme ei vie meitä ojaan eikä allikkoon.

Olennaista on Vesa Vihriälänkin esille ottama keskustelun tarve Euroopan unionin kehityssuunnasta. Sitä tarvitaan, mutta se ottaa aikaa. Nyt tarvitaan budjetti ja koronatuki. Murina sinänsä on tervettä. Se kertoo kansakunnan oppimisesta.