Kiusaako aktiivimalli suomalaisia työttömiä?

Joulun jälkeistä arkea on puhuttanut eduskunnan 19.12. hyväksymä ns. työttömyyysturvan aktiivimalli. Erityisesti sen kumoamiseksi 20.12. tehdyllä kansalaisaloitteella on ollut merkittävä vaikutus eikä unohtaa voi myöskään ay-liikkeen johtohenkilöiden ja vasemmiston voimakkaita kannanottoja, jopa lakoilla uhkaamista.

Myöskin Jyväskylän työväenyhdistyksen poliittinen sihteeri pisti lusikkansa soppaan riipaisevalla mielipidekirjoituksellaan (KSML 29.12.). Tällaiset julkisuudessa esitetyt kannanotot saavat varmasti vahvan tuen ainakin niiltä, jotka eivät ole perehtyneet aktiivimallin sisältöön.

Puhutaan vakuuttavasti työttömyysetuuden pienevän 4,65 prosenttia, mutta unohdetaan kertoa, että se putoaa vain 65 päivän tarkastelujakson ajalta, ellei työtön ole täyttänyt tänä aikana ns. aktiiviedellytystä eli tehnyt 18 tuntia palkkatyötä, osallistunut viitenä päivänä TE-toimiston työllistämistä edistävään palveluun tahi ansainnut yritystoiminnassa 241 euroa.

On myös unohdettu kertoa, että aktiivimalli ei koske niitä, jotka saavat etuutta työkyvyttömyyden tai vamman perusteella, eikä myöskään niitä, jotka odottavat työkyvyttömyyseläkepäätöstä tai työskentelevät omais- tai perhehoitajina.

Samoin on unohdettu kertoa, että työttömän karenssipäivät putoavat seitsemästä viiteen. On laskettu peruspäivärahan putoavan uudistuksen voimaan tultua noin 32 euroa eli 697 eurosta 665 euroon 65 päivän tarkastelujakson aikana. Kahden karenssipäivän vähennyksen arvioidaan lisäävän etuutta samalta ajalta noin 30 euroa. Ansiosidonnaista, keskimäärin 1 420 euron työttömyysetuutta saavan pudotus on noin 36 euroa, kun otetaan huomioon karenssipäivien vähennys.

Aktiivimallin kerrotaan asettavan työttömät eriarvoiseen asemaan, koska työpaikkojen ja työvoimapalveluiden saatavuudessa on alueellisia eroja. Eivätkö alueelliset erot ole viime vuosien aikana olleet samoista syistä myöskin eriarvoistavia? Tietenkin on houkuttelevaa vierittää eriarvoisuus parjatun aktiivimallin syyksi jo ennen kuin se on tullut edes voimaan eikä sen haitallisista tahi myönteisistä vaikutuksista tiedetä mitään.

Kansalaisaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja, helsinkiläinen 47-vuotias mies, nousi julkisuuteen aloitteensa saaman suosion ansiosta. Mies on kertonut tulleensa Suomeen noin 20 vuotta sitten ja olleensa monen alan osaajana työttömänä yhdeksän vuotta. Hän on kertonut saavansa erilaisia tukia yhteiskunnalta noin 16 000 euroa vuodessa. Ansiotyöhön pääsyn suurimpana esteenä mies pitää sitä, ettei yhteiskunta ole suostunut antamaan maksusitoumusta ajokortin maksuun.

Ihmettelen miehen perusteluja. Monen alan osaajana ja helsinkiläisenä hänen luulisi saavan hyvänkin työpaikan asuinpaikkakunnaltaan, eikä työmatkojen kulkuun tarvitse omaa autoa eikä ajokorttia. Voi tietenkin miettiä, onko yhteiskunnalta saatu vuosittainen tuki ollut kenties liian hyvä verrattuna siihen, mitä palkkaa työstä saisi, ja vaikuttanut osaltaan pitkään työttömyyteen.

Mitä asiasta ajattelevatkaan ne ihmiset, jotka ovat tehneet työtä vuosikymmeniä eivätkä saa eläkettä lähellekään sitä määrää, mitä kansalaisaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja kertoo saavansa? Ei ole ihme, jos USU-gallupissa yli 70 vuotiaista ihmisistä 66 prosentia pitää oikeana henkilön työttömyysturvan laskemista, ellei hän itse aktiivisesti edistä omaa työllistymistään, ja 60–69 vuotiaistakin 45 prosenttia. Peräti 51 prosenttia 18–44-vuotiaistakin on samaa mieltä.

Arvo Tammela

Laukaa