Kiusaamisesta jää ikuiset arvet

Kiusaaminen on henkistä ja/tai fyysistä väkivaltaa. Tutkimuksen mukaan joka kymmenes peruskoululainen kärsii jatkuvasta kiusaamisesta.

Kiusaamiseen nykyään puututaan aika hyvin, mutta silti se on yleistä. Mielestäni kouluissa voitaisiin puhua enemmän kiusaamisesta, sen vakavuudesta ja seurauksista.

Kiusaaminen on erittäin vakavaa. Jo vähäinenkin kiusaaminen voi jättää ikuiset arvet, puhumattakaan jatkuvasta ja vakavasta kiusaamisesta. Kiusattu saattaa itse kokea henkistä pahoinvointia ja purkaa sitä kiusaamalla. Kiusaamisen aiheuttamat traumat saattavat vaikuttaa aikuisenakin esimerkiksi työelämässä selviämiseen ja ihmissuhteissa.

Kiusaamista on liikaa varsinkin kouluissa, sosiaalisessa mediassa ja työpaikoilla. Jokainen voi vaikuttaa siihen, kuinka paljon kiusaamista tapahtuu kertomalla siitä ja päättämällä olla osallistumatta siihen. Kiusaamisen aiheuttamat traumat ja niiden seuraukset ovat vakavia. lhmiset, joita on kiusattu, saattavat kärsiä masennuksesta ja alkavat helpommin itse kiusaajaksi. Jotkut ihmiset käyttävät myös kiusaamista motiivina koulusurmiin.

Työpaikoillakin tapahtuva kiusaaminen on vakavaa, sillä kiusattu saattaa kokea henkistä pahoinvointia työpaikallaan ja se laskee työmotivaatiota. Mielestäni on todella kummallista, että kiusaamista tapahtuu aikuisten maailmassakin. Työpaikkakiusaajat eivät varmasti aina ymmärrä tekojensa seurauksia ja toimintansa olevan kiusaamista. Työpaikoilla tapahtuva kiusaaminen on yhtä vakavaa kuin muutkin kiusaamismuodot.

Monet ihmiset ymmärtävät, että kaikenlainen kiusaaminen on väärin. Kaikkien muidenkin pitäisi ymmärtää se, jotta kiusaamiselta vältyttäisiin.

Mona Makkonen

Mankolan yhtenäiskoulu 8D

Jyväskylä