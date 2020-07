Koettelemuksien kevät, synkkien kokemusten kesä

Ihmisen ikä on määrätty jo syntymässä. Siihen vaikuttaa myös yksilön oma asenne, halu ja tavoitteet. Jokainen varmaan haluaisi enemmän kuin pystyy saavuttamaan.

Tämä kevät oli monille koetinkivi, varsinkin nuorille. Ei saanut tehdä sitä, eikä mennä sinne minne mieli oli.

Useimmat työikäiset jäivät ilman turvallista kuukausipalkkaansa. Näinkin voi elämässä käydä.

Meille on opeteltu huono tapa, itsekkyys. Jos et tee sitä, annetaan tuosta vaan lopputili. Hoidetaan asiat huonosti, on viikossa konkurssi. Ei jousteta, ei varauduta.

Mitä tulee ikäihmisiin, heidät vuosien ajan ensin moitittiin ja syyllistettiin: ”elätettäviä”? Se tuntuu pahalta kun on tarvinnut tehdä pitkä työrupeama.

On maksettu eläkkeet, koulutettu lapset ja siedetty rakastaen sama mies vierellä vuodesta toiseen. Hoidettu mummot ja vaarit ja serkun serkut.

On ollut pakko venyä ja joustaa.

Koronan tultua heitä alettiinkin suojelemaan. Enkä minä ymmärrä minkä tähden. Nyt meistä olisi päästy, jos tauti olisi tappanut. Jotkut maat käyttivät tätä taktiikkaa.

Murhamies olisi ollut näkymätön ja hajuton. Ei tarvittu syyllistämistä, eikä pitkiä oikeus­prosesseja.

Siten kävikin niin, että meistä koteihin suljetuista osa sairastui yksinäisyyteen, osa suolan, nesteen, tai puhtauden puutteeseen. Pää sekosi, ei ymmärtänyt tilaansa.

Kun ovet viimein aukeni, piipaa-auto kiidätti heitä sairaalaan. Monelle se oli viimeinen matka. Koronaa se ei ollut?

Mutta on niitäkin, jotka pääsivät vielä terveyskeskusten vuodeosastoille. Sairaala ei ole sairaita varten, eikä terveyskeskus hoida sairautta. Kyllä on vanhuksella pitkä aika vain odottaa, milloin taivaan ovi aukeaa.

Kaiken kipujen, harmin ja ikävän lisäksi on aina nälkä.

On huoli kotona olevasta huonokuntoisesta puolisosta tai lapsesta. Ruoka on huonoa, sitä on liian vähän, sokeri- ja veriarvot nousee ja laskee. Rollaattorilla ei jaksa lähteä markettiin.

Kyllä minulta meni yöunet kun kuulin näitä juttuja, jotka ovat vielä täysin totta.

Mitä tähän voi sanoa ja tehdä? Lähetänkö leipää, en voi mennä katsomaan, enkä hoitamaan kotijoukkoja.

Itketti se yhden illan. Saanko itsekin sellaisen vanhuuden?

Miksi meidän hoidot ovat menneet ahneuteen? Ammattitaidot ovat aliarvoisessa asemassa. Pitäähän hoitajan tai avustajan nähdä tilanne. Ei kotiavustajan tai hoivakodin hoitaja niin tunnoton voi olla, ettei ymmärrä hoidettavan kuntoa ja hätää.

Työaika on kahdeksan tuntia, jos se pitenee, on hoitolaitoksen johtajissa vika. Organisaatiota on hoidettu huonosti. Siis lopputili.

Tämä ei ole vain yhden alueen vika.

Entinen vanhainkotisysteemi on mennyttä, mutta hoitoja tarvitaan yhä enempi.

Miten käy niille yksineläjille, joille taivaan isä ei antanut tai eivät itse ole halunneet lapsia tai lapset ovat hylänneet vanhuksensa. Kuka pitää heidän puoliaan?

Paljon puhutaan siitä, miten hoitajan työ on raskasta. Onhan se, jos potilas valittaa nälkää ja on tyytymätön. Kyllä minä sen uskon.

Jos potilas tai hoidettava on tyytyväinen saamaansa palveluun, sehän on paras palkka ja ilon aihe. Se on arvokas ammatti. Siinä on kysymys ihmisestä, ei koirasta.

Koira on rahallisesti paljon kalliimpi. Eikä se pure vaikka jätät sen syöttämättä. Kannattaisiko ajatella?