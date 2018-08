Kohentumista vai tilastoharhaa?

Kansanedustaja Mauri Pekkarinen (kesk.) nosti esiin puheeni Jyväskylän kaupunginvaltuustossa koskien vanhempaa, yli 50-vuotiaiden työllisyyttä. Tilastot näyttävät kyllä sitä mitä Pekkarinen kertoi mielipidekirjoituksessaan (KSML 26.8.) mutta asiaa on katsottava laajempana kokonaisuutena.

Maamme hallitus on esitellyt työllisyysasteen nousun tilastokeskuksen tekemän työvoimakyselyn perusteella. Sinänsä ei ole kiistäminen, etteikö näin olisi, mutta hallituksen kuin tilastokeskuksenkin pitäisi kertoa asiasta koko totuus, mitä sen takana oikeasti on.

Hallituksen tilaamassa kyselyssä työllisiksi lasketaan kaikki ne, jotka tekevät palkkatöitä jopa yhdenkin tunnin viikossa. Joukossa on paljon myös niitä, jotka tekevät ilmaistyötä. Tästä syntyy tilastoharha. Suuri osa heistä elää arkielämässä reilusti köyhyysrajan alapuolella.

Näennäinen työllistäminen ei ole muuttanut heidän olosuhteitaan. Tarvitaan oikeita työpaikkoja, joista saa edes kohtuullisen toimeentulon. Haluankin peräänkuuluttaa sosiaaliturvan heikennysten sijaan panostusta mm. koulutukseen ja työttömien oikeudenmukaiseen kohteluun ja heidän aitoon työllistymiseensä.

Toki on hyvä, että kiinnostusta osa-aikatyöhön on lisännyt 300 euron suojaosa. Totta myös sekin, että aktiivimallia ei todellakaan voida pitää parhaana keinona. Siitä olen samaa mieltä.

Aktiivimallissa painava ongelmakohta on, miten se kohtelee esimerkiksi pitkäaikaissairaita. Työttömien joukossa heitä on suhteellisen paljon. Silloin aktivoituminen on mahdotonta tai se voi muodostaa riskin terveydentilan oleelliselle heikentymiselle.

Tällaista aktiivimallin kaltaista systeemiä ei pidä vaatia. Päinvastoin, heitä pitäisi tukea nykyistä enemmän.

Tapani Mäki

kaupunginvaltuutettu (ps.)

Jyväskylä